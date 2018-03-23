Історичне рішення: чи вдасться Львову позбутись маршруток?

Відмовитись від тісних, брудних і часто несправних маршруток вирішили у Львові. Депутати, утім, просять п'ять років на втілення цього задуму, а перевізники критикують. Чи надихне приклад Львова інші міста України?Львівська міська рада у четвер, 22 березня, підтримала рішення про відмову від маршруток і перехід на електротранспорт і автобуси упродовж наступних п'яти років. Приводом для ухвали, яку місцеві ЗМІ називають "історичною", стала електронна петиція "Вимагаємо відмовитись від маршруток та перейти на електротранспорт і зручні автобуси!". Від січня цього року вона набрала більше необхідних 500 голосів для винесення на розгляд міськради.

Спадок 1990-х

Як і у решті міст України, маршрутки у Львові - це спадок важких 1990-х. Та якщо у радянські часи маршрутні автобуси радше доповнювали звичний громадський транспорт, то згодом перебрали на себе левову частину маршрутів електротранспорту, який часто виходив з ладу через постійні відімкнення електроенергії і браку грошей на ремонт.

У 1990 році у Львові курсували 226 трамваїв і 243 тролейбусів, а зараз на лінії виїжджає лише 65 трамваїв і 55 тролейбусів, фактично лише п'ята частина. Маршрутки ж з роками не стали ані трохи комфортнішими, а часто навіть становлять небезпеку для життя. Випадків, коли пасажири випадають з переповнених маршруток, у Львові фіксують по кілька на рік. "Великі автобуси, це - передовсім, комфорт", - каже активіст громадської організації "За якісний транспорт" Святослав Товстига і додає, що якщо не забезпечити мешканців гідним громадським транспортом, "ми отримаємо те, що мешканці купуватимуть приватні автомобілі, що збільшить навантаження на міську інфраструктуру і зменшить її ефективність. Дешевше зробити якісніший громадський транспорт, аніж розбудовувати багаторівневі паркінги, додаткові смуги і нові розв' язки", - розмірковує він.

П'ять років на зміни

Міські депутати вимоги львів'ян розуміють, але на зміни просять п'ять років. "Автобуси мають бути в технічно справному стані, кожен має бути обладнаний пандусом і вони мають бути чистими", - розповідає заступник голови профільної депутатської комісії Львівської міської ради Віталій Свенціцький.

Він пояснює, що найкраще таким характеристикам відповідають автобуси більшого класу, до 12 метрів завдовжки. Нині таких автобусів у Львові приблизно сотня, лише шоста частина від усіх автобусів. Більшість - це 9-метрові "Еталони" та "Богдани". Багатьом із них по 10 років, а деякі автобуси мають і по 20. "Місто розвивається і маломісткі автобуси себе не виправдовують. Натомість придбані містом "Електрони" непогано себе зарекомендували", - продовжує депутат. Не лякають його навіть вузькі вулиці центральної частини Львова. "Це не проблема, якщо не буде припаркованих автомобілів. Європа такими автобусами користується. Я бачив, як такі автобуси рухаються в Італії, дуже вузькими вулицями, до речі. Але не має бути перешкод біля тротуару", - каже Свенціцький і наголошує, що в рішенні депутатів не йдеться про відмову від приватних перевізників на користь комунального підприємства. "Конкуренція має бути в кожній справі, щоб підприємство-монополіст не паралізувало рух в місті", - пояснює він і обіцяє, що вибороти право займатись перевезенням у Львові на конкурсній основі зможуть багато підприємств. Основна мета - мати оновлений автопарк.

Песимізм перевізників

Але оптимізм депутатів і львів’ян не поділяють виконавці послуг: ані міська влада, ані перевізники. Останні, наприклад, кажуть, що втілити це буде складно. Кажуть, що якщо пустити самі лише великі автобуси, то Львів "матиме ті самі проблеми, які мав 20 років тому. Центральна частина розвалиться остаточно", - критикує голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка. За його оцінкою, мають бути автобуси різної місткості і різного режиму роботи: автобуси, які працюють в загальному режимі, тобто з похвилинним графіком на кожній зупинці; автобуси в режимі "маршрутного таксі" і в режимі "експресу".

Частково погоджується з ним і заступник мера Львова Сергій Бабак. За його словами, місту потрібні і середні, і маленькі автобуси також. "Специфіка Львова: вузькі вулиці великий транспорт не зможе пройти. Тому найближчими роками маршрутки залишаться", - прогнозує Бабак. Але додає, що плани перейти до комфортного нового громадського транспорту в міської влади є. "Цього року, наприклад, заплановано купити 100 великих нових автобусів, 50 тролейбусів і 30 трамваїв для комунальних перевізників. Але щоб повністю оновити транспорт треба не рік, не два і не три. І для цього потрібні кошти", - вказує заступник львівського бургомістра. За його словами, західні сусіди України реалізували такі проекти за грантові кошти ЄС. Зараз на оновлення громадського транспорту місто використовує гроші ЄБРР, але їх недостатньо, додає чиновник і одним із рішень бачить державну допомогу містам у вигляді низьких безвідсоткових кредитів.

Львівський прецедент

Не вірять у прорив Львова і багато самих львів'ян. Святослав Товстига, який вже кілька років виступає за перехід на якісний громадський транспорт, усе ж вважає, що рішення міськради схоже більше на піар за відсутності чіткої стратегії. Хоча наголошує, що Львів таки позбудеться маршруток, бо ж слово "маршрутка" є калькою від "маршрутного таксі", а позаяк місто у вимогах на конкурс скасовує режим "маршрутного таксі", то і маршруток не буде. А от чи зміняться самі машини - не впевнений, каже, це надто великі гроші не тільки для перевізників, але і для міської скарбниці. За його підрахунками, щоб замінити 500 маршруток на великі автобуси, ціною у 5 мільйонів гривень - потрібно 2,5 мільярди гривень.

Приватні перевізники вже заявляють, що не зможуть знайти такі гроші. "З теперішніми відсотками на кредити, ми будемо окуповувати цей транспорт 60 років, а щоб окупити автобуси, треба тариф піднімати до 15 гривень. Хто зможе його оплатити?", - риторично запитує Іван Велійка.

Та навіть попри песимізм оцінок, оновлення транспорту буде головною вимогою в умовах конкурсу на перевезення, який має відбудеться вже в найближчі місяць-два. Передбачать також штрафи за порушення режиму перевезень. Якщо раніше перевізники могли заблокувати проведення конкурсу, оскаржуючи його через суд, то тепер це буде складно зробити, бо наприклад, вимога оновлення парку для всіх перевізників передбачена і в нещодавній урядовій постанові, на яку посилатимуться при проведенні конкурсу. У Львові також добре усвідомлюють, що за експериментом відмови від маршруток стежитимуть усі міста України, де проблема організації громадського транспорту стоїть не менш гостро.