Вы будете смеяться, но мы этим утром опять виноваты. Мы, в смысле, Украина. Отказываемся от развития мирного процесса, не хотим договариваться в Трехсторонней Контактной Группе и не выполняем политическую часть Минских соглашений. Мы очень и очень плохие.

Одно утешает – все эти невероятные по своей художественной силе заявления делают представители России. А они постоянно врут, считая это нормой. И громкость криков и количество пены у рта очередного глашатая Кремля служат для нас отличным индикатором правильности наших действий. Чем масштабнее истерика – тем дальше их послали...

Что у нас из свежего? Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Киев во второй раз отказался от инспекции украинских позиций на линии разграничения. Во второй раз. Он врет, как сивый мерин. Видимо, подражает главе МИДа Лаврову, которого прозвали грустная лошадка. Есть Минские соглашения. Есть в них Совместный Центр Координации и Контроля. Там Украина, Россия и ОБСЕ. Только РФ, кстати, из него уже выходила? Вернулись и готовы работать? Ну так с этого и нужно начинать выступление.

Во-вторых, Украина просто настаивает на зеркальном формате работы. И в рамках СЦКК хочет посмотреть, что там происходит на позициях российского агрессора. Справедливо? Конечно. Но после этого именно Кремль уходит в глухой отказ. Потому что, я уверен, там есть реальные нарушения. Да, и никаких "представителей ОРДЛО" в СЦКК нет и быть не может. Юридически их не существует там. А мы придерживаемся буквы закона. Так что нагромождение нелепых требований в одностороннем порядке со стороны Кремля равно самостоятельно принятому решению сходить в пеший эротический тур. Мы уважаем это решение. Отговаривать не собираемся.

Следующее вранье Грызлова вытекает из первого. Он говорит, что тем самым украинские власти дезавуировали меры по усилению режима прекращения огня. Это, простите, с каких? Пункт о прекращении огня стоит отдельно. И мы настаиваем на его выполнении. Понятно, что РФ согласилась на прекращение огня только в надежде на политические уступки со стороны Украины. Но их надежды это исключительно их проблемы. Представители Кремля требовали внести изменения в украинскую Конституцию про Особый статус Донбасса и провести там выборы до выведения оккупационных войск, разоружения боевиков и возвращения контроля над границей Украине. Были отправлены в пешее эротическое путешествие, естественно.

Это, в самом деле, естественно, и не зависит от фамилии президента даже. Все эти идеи отправляются в корзину, а их авторы… вы поняли куда. Просто дипломаты формулируют это мягче, чем народ. И Зеленский прекрасно понимает, что игры с Конституцией по российскому сценарию угрожают суверенитету Украины. И прекрасно понимает, как отреагирует на это улица. Так что Кремлю стоит экономить калории и просто лишний раз прогуляться по уже привычному адресу. А мы готовимся к встрече в Нормандском формате. С требованием освободить наших заложников. Под давлением Германии и Франции, если мы правильно выстроим всю цепочку аргументов. Со своей стороны РФ ищет красивый предлог для срыва прекращения огня и возвращения масштабных обстрелов. В качестве привычного рычага давления на Киев. Не нравятся им, судя по всему, пешие эротические прогулки. Но надо привыкать, других вариантов нет…