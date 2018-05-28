Іспанський парламент голосуватиме щодо вотуму недовіри уряду

Завершення суду над колишніми функціонерами правлячої партії Іспанії викликало дискусію щодо можливого вотуму недовіри уряду Маріано Рахоя.У парламенті Іспанії в четвер, 31 травня, пройдуть дебати щодо можливого висловлення недовіри уряду прем'єр-міністра Маріано Рахоя. Саме голосування має відбутися у п'ятницю, 1 червня, однак обговорення може затягнутися і до суботи. Про це повідомив речник парламенту у понеділок, 28 травня.

З пропозицією вотуму недовіри виступила опозиційна Соціалістична робітнича партія після оголошеного минулого тижня вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном. Серед засуджених до відбування покарання загалом у 351 рік в'язниці - колишні високопосадові функціонери правлячої Народної партії. Сама партія, до якої належить і Рахой, повинна буде повернути 245 тисяч євро. Представники соцпартії вважають, що вотум недовіри має показати, чи готові парламентарі щось робити із "безкарністю".

Ліберальна опозиційна партія Ciudadanos заявила, що виступає проти вотуму недовіри уряду та вимагає проведення нових виборів, повідомляє інформагенція AFP.

Маріано Рахой уже заявив, що корупційний скандал ніяк не стосується жодного з членів його уряду, і він має намір працювати далі. Прем'єр уже пережив голосування щодо вотуму недовіри минулого червня. Речник політичної сили Пабло Касадо висловив жаль стосовно того, що "були люди, які використали Народну партію для самозбагачення".