Іспанія звинувачує 13 прихильників незалежності Каталонії в організації повстання

Верховний суд Іспанії висунув звинувачення проти 13 прихильників незалежності Каталонії, у тому числі щодо Карлеса Пучдеона. Політиків звинувачують у закликах до "повстання".Верховний суд Іспанії вирішив відкрити провадження через заклики до "повстання" проти колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та ще 12 політиків, які виступають за відокремлення регіону. Як заявили у суді в Мадриді в п'ятницю, 23 березня, Пучдемон, попри заборону і "значну небезпеку насильницьких інцидентів", організував референдум про відділення Каталонії від Іспанії, повідомляє агенція AFP.

Також перед судом має постати Жорді Турулл - новий кандидат на посаду глави каталонського уряду, якому загрожує до 30 років позбавлення волі. Напередодні Турулл не отримав достатньої підтримки каталонського парламенту, щоб очолити регіональний уряд. У суботу має відбутися другий тур голосування. Нині суд вирішує, чи мають Турул та інші екс-міністри бути взяті під варту.

Перед цим генеральна секретарка Лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Марта Ровіра заявила, що не з'явиться на допит до суду в Мадриді. Вона вирішила виїхати за кордон, але не уточнила, до якої саме країни. Таким чином, 41-річна Ровіра стане вже сьомою прихильницею незалежності Каталонії з тих, які втекли за кордон.

Нагадаємо, на регіональних виборах у грудні минулого року політичні сили з сепаратистським спрямуванням здобули більшість. Утім, процес формування місцевого уряду ускладнений, оскільки чимало провідних політиків або перебувають за ґратами через проведення забороненого Мадридом референдуму щодо відокремлення Каталонії та проголошення незалежності, або виїхали за межі Іспанії, як наприклад, колишній глава регіонального уряду Карлес Пучдемон.