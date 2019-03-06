|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Іскандери" в Криму і на Донбасі: Клімкін заявив про глобальну загрозу Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Росія зруйнувала систему нерозповсюдження та контролю над озброєнням, розробляючи і випробовуючи балістичну ракету РС-26 "Рубіж" й удосконаливши ракетний комплекс "Іскандер-М".

Військові навчання були зафіксовані на окупованому Донбасі та в Криму, повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Facebook.

"Рішення США про вихід із Договору між СРСР і США про ліквідацію їхніх ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) цілком виправдане, обґрунтоване і відповідає сьогоднішньому стану ситуації з безпеки як на Європейському континенті, так і в світі в цілому", — зазначив він.

"Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якщо б він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України і мілітаризувати Крим", — заявив міністр.

"Іскандер"

"Іскандер"

РТ

За його словами, РФ крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система контролю над озброєннями.

"Ми спільно зі США заявили, що розробка і випробування Росією балістичної ракети РС-26" Рубіж" на дальність до 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" суперечать Договору", — сказав міністр.

Новини
Загроза Європі: названий важливий нюанс розміщення ''Іскандерів'' поряд із Україною

Глава МЗС підкреслив, що методичний розвал РФ системи контролю над озброєннями створює небезпечну глобальну політику й Україні треба бути до цього готовою.

"Україна завжди була відповідальною і послідовною в сфері нерозповсюдження. Такої позиції будемо дотримуватися і далі, але в той же час залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту країни і її національної безпеки", — заявив Клімкін.

Він підкреслив, що в новій глобальній політиці щодо безпечної реальності необхідно реалізувати всі можливості для захисту України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги