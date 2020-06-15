Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук, яка братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз на посаду мера Києва, показала фото свого тренування.

Знімок політкиня опублікувала на сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня. На фотографії жінка зображена всередині арени для проведення боїв, огородженій сіткою.

"Перше тренування після карантину. Важко. Але треба", – написала в пості Верещук.

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" показала фото з бійцівської клітки

Ірина Верещук

Нагадаємо, про те, що вона вже подала свою кандидатуру как претендента на крісло глави Києва від "СН", Верещук повідомила 9 червня.

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" показала фото з бійцівської клітки

Як писав OBOZREVATEL, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що в праймеріз братимуть участь від чотирьох до шести кандидатів. Він називав імена чотирьох: "слуг народу": Ткаченка, Тищенка, Дубінського і Кучури. Також є ймовірність, що за пост мера столиці буде боротися головний санітарний лікар Ляшко.

За словами президента України, на мера Києва висунуть кандидата, у якого буде найкраща програма і рейтинг електоральних симпатій.