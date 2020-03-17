Ірина Венедіктова – нова генпрокурорка: хто вона така

41-річна Ірина Венедіктова, яка стала 17 березня 2020 року новою генпрокуроркою України, за освітою – юристка, докторка юридичних наук.

У зв'язку з призначенням OBOZREVATEL зібрав цікаві факти з її біографії. Відомо, що вона народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Вищу освіту Венедіктова здобула в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Крім того, пройшла курс міжнародного комерційного арбітражу в Чартерному інституті арбітрів у Лондоні.

Ірина Венедіктова "УП"

Кар'єра Венедіктової

Працювала юридичною консультанткою і радницею у низці приватних комерційних фірм. Керує власною науковою школою. Обіймає посаду арбітрині в Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України.

До того ж вона є членкинею редакційних колегій кількох спеціалізованих друкованих видань, а також виступає однією з суддів третейського суду з питань медицини.

Ірина Венедіктова

У грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову на пост тимчасової виконувачки обов'язків директорки ДБР України.

Венедіктова і Зеленський

Кандидатуру Венедіктової запропонував парламенту президент Володимир Зеленський. Відповідний проєкт постанови №3227 був зареєстрований у Верховній Раді 16 березня поточного року.

Під час виборів президента 2019 року була членкинею "ЗеКоманди" Володимира Зеленського, відповідала за судову реформу.

За результатами парламентських виборів пройшла в Раду за списком "Слуги народу" під номером 3. Обіймала посаду глави Комітету з правової політики та правосуддя.

Ірина Венедіктова

Сім'я Венедіктової

Нова генпрокурорка України заміжня. Чоловік Венедіктової – співробітник української кіберполіції Денис Колесник. У них двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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