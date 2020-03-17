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17 березня • оновлено в 12:20
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Ірина Венедіктова – нова генпрокурорка: хто вона така

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41-річна Ірина Венедіктова, яка стала 17 березня 2020 року новою генпрокуроркою України, за освітою юристка, докторка юридичних наук.

У зв'язку з призначенням OBOZREVATEL зібрав цікаві факти з її біографії. Відомо, що вона народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Вищу освіту Венедіктова здобула в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Крім того, пройшла курс міжнародного комерційного арбітражу в Чартерному інституті арбітрів у Лондоні.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова

"УП"

Кар'єра Венедіктової

Працювала юридичною консультанткою і радницею у низці приватних комерційних фірм. Керує власною науковою школою. Обіймає посаду арбітрині в Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України.

До того ж вона є членкинею редакційних колегій кількох спеціалізованих друкованих видань, а також виступає однією з суддів третейського суду з питань медицини.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова

У грудні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову на пост тимчасової виконувачки обов'язків директорки ДБР України.

Венедіктова і Зеленський

Кандидатуру Венедіктової запропонував парламенту президент Володимир Зеленський. Відповідний проєкт постанови №3227 був зареєстрований у Верховній Раді 16 березня поточного року.

Під час виборів президента 2019 року була членкинею "ЗеКоманди" Володимира Зеленського, відповідала за судову реформу.

За результатами парламентських виборів пройшла в Раду за списком "Слуги народу" під номером 3. Обіймала посаду глави Комітету з правової політики та правосуддя.

Ірина Венедіктова

Ірина Венедіктова

Сім'я Венедіктової

Нова генпрокурорка України заміжня. Чоловік Венедіктової – співробітник української кіберполіції Денис Колесник. У них двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 5 березня ВРУ висловила недовіру і підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Володимир Зеленський Ірина Венедиктова
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
и начнет она свою первую речь со слов "мне с/о/р/о/к д.в.а года, я же не л/о/х"... Они все Н/Е/Л/О/Х/И...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Много должностей, когда это всё она успевает делать?
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