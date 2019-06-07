ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Блоги - Політика

Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Всі статті автора

Тепер війна вигідна Зеленському?

3.9т

Це не фейк. Це офіційна сторінка нової АП, куди прийшли боги комунікацій. Президент Володимир Зеленський сподівається, що російська сторона відновить свій контроль над підрозділами на українському, окупованому Донбасі!!! Мова йде про контроль над окупаційними військами, і Зеленський сподівається, що РФ не піде геть, не забере свою зброю і техніку з української землі, не виведе своїх найманців, а.... ВІДНОВИТЬ СВІЙ КОНТРОЛЬ НАД ПІДРОЗДІЛАМИ. Відкрию "таємницю" — в РФ є повний контроль над так званою "владою" так званих ОРДЛО і 400км українського кордону.

Тепер війна вигідна Зеленському?

Я не знаю, скільки провисить ця новина. Новина про вкрадені монітори жила пару днів, вчора їх знайшли в АП. Сподіваюся, буде відеоблог з вибаченнями і проходкою повз ці монітори. Новина про те, що українські солдати не будуть стріляти у відповідь, пішла не зі сторінки Л.Кучми, а з сайту президента України, й досі там висить до речі. Правда, ЛДК вчора вивели на брифінг спростовувати і виправдовуватися.

Новини
Україна капітулює? Зеленський починає нагадувати Януковича

Тепер АП президента України в своєму офіційному повідомлення знімає відповідальність з РФ за вбивство українських солдатів (до речі, за 2 тижні президенства Зеленського загинуло щонайменше 6 наших воїнів, вічная їм пам‘ять. 26 поранених. Зеленський і телеканали, що зробили його президентом, під час кампанії кричали, що то Порошенку вигідна війна. Я правильно розумію, що тепер вона вигідна Зеленському? АП президента України сподівається, що РФ відновить свій контроль над незаконними бандформуваннями.

Р.S. Чекаю спростувань і вибачень, як вони напишуть, що це Порошенко їм написав і підсунув чи Геращенко, а що богами комунікацій малося на увазі - чекаємо, що РФ негайно застосує весь свій безумовний вплив на бандформування, озброєнні російською технікою і зброєю, і примусить їх виконувати мінські угоди задля припинення вбивств українців.

P.S. Не зловтішаюся. Ми передали всю інформацію потзаручниках. Якщо в нової команди є потреба, готова, звичайно, проговорити і ці моменти дуже важливої комунікативної лексики, що стосується Мінських перемовин. Ми державники, й усвідомлюємо всю важкість війни і переговорного процесу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ірина ГеращенкоІрина Геращенко
Теми
Війна на ДонбасіАТО на ДонбасіРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Теги
РосіявійнаНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Ірини Геращенко
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
4
2
Смішно
28
Цікаво
29
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Лютий Микола
Лютий Микола
дАЖЕ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ ГДЕ БЫЛ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ВОЗНИКАЛИ СИТУАЦИИ НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОМАНДИРУ! ЧТО ПРОИСХОДИТ ЗАДАЧА РАЗВЕДКИ-А ПОТОМ ВСЕ РЕШЕНИЯ!а ДОГАДКИ В СОЦСЕТЯХ С КОМЕНТАРИЯМИ ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ К КОТОРЫМ Я ОТНОШУ И ГЕРАЩЕНКО-КТО ХОЧЕТ ЧИТАЕТ И УЖАСАЕТСЯ ЭТО НЕУЖЕЛИ УРОВЕНЬ ЗАМГЛАВЫ ПАРЛАМЕНТА?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Скирда Женя
Скирда Женя
Дааа... Не даром говорят "Молчанье-золото"))) А зеленский как что скажет или глупость или про шаурму... (((((((((((
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
О Геращенко был (до последнего времени) лучшего мнения - но сейчас она может уже публично издавать "Пособие для стерв"...Неужели лишение должности так влияет на человека? Или она, как в "Бриллиантовой Руке", всю жизнь только притворялась порядочным человеком...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
7
Скорик Андрей
Скорик Андрей
Бабийчук Игорь, что бы иметь о чем то мнение, для начала, было бы неплохо понимать о чем идет речь.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Бабийчук Игорь, а ты им никогда и не был...
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel