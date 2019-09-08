Україна своїх не кидає! Так було, так є і так буде. Вітаємо українських моряків і бранців Кремля на волі! Це щасливий день і подія, яку всі ми чекали. Щаслива за наших, які на волі, за їх багатостраждальні родини. Безмежно захоплююся мужністю і патріотизмом українських бранців, яких не зламала тюрма, й силою їх родин, які боролися за своїх близьких. ДЯКУЮ всім причетним до звільнення. Президенту Зеленському, його команді, урядовцям, дипломатам, СБУ, ГПУ, омбудсмену, всім переговорникам. Особлива подяка й групі, яка була сформована ще президентом Порошенком і представляла Україну на слуханнях морського трибуналу в Гамбургу, бо без цього рішення на користь України, з вимогою негайного звільнення моряків і кораблів, не було б сьогоднішнього щасливого дня.

Дякую президенту Порошенку за всі його зусилля всі ці роки для звільнення наших. Дяка всім причетним до переговорів і звільнення, знаю, який це важкий, виснажливий процес. Також дякую всім людям доброї волі з усього світу, які ці довгі роки і місяці підтримували Україну і наших бранців, вимагали їх звільнення, виходили на мітинги, підтримували родини.

Олег Сенцов Фейсбук Ірини Геращенко

Володимир Зеленський 24 канал

Наша команда так само віддано боролася за бранців і моряків, ми готові були передати РФ засуджених в Україні росіян в обмін на політв‘язнів Кремля, неодноразово передавали списки з прізвищами більшості з тих, кого сьогодні передали Москві, аби витягти наших. Прикро, що Кремль роками блокував цей процес і вкрав кілька років життя в українських політв’язнів і їх родин.

Але слава Богу, що нарешті українські герої на волі. Емоції переповнюють. Вітаємо ВАС в Україні! Це новина, яка об‘єднує країну і всіх українців, всіх людей доброї волі.

Р.S. Щиро бажаю новій команді, щоб якнайшвидше відбувся наступний етап звільнення і вдалося витягти всіх наших з ОРДЛО, яких там катують роками. Не забуваємо про всіх інших наших бранців і дай Бог сил витягти всіх.

РР.SS. В грудні 2017 РФ разом з ОРДЛО намагалися включити росіян, засуджених в Україні, і списки на передачу ОРДЛО. Команда Порошенка тоді витримала шалений тиск, в тому числі ззовні, і шантаж РФ але ми чітко заявили, що росіян передаємо тільки РФ в обмін на політв‘язнів Кремля: Сенцова, Сущенка, Кольченка, Панова, Гриба, Карпюка, Клиха, інших. Сьогоднішній день засвідчує, що це було правильно.

PPP. SSS. Дивлюся трансляцію з аеропорту і плачу від щастя!

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