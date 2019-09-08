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8 вересня • оновлено в 10:55
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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

Україна своїх не кидає!

4.5т

Україна своїх не кидає! Так було, так є і так буде. Вітаємо українських моряків і бранців Кремля на волі! Це щасливий день і подія, яку всі ми чекали. Щаслива за наших, які на волі, за їх багатостраждальні родини. Безмежно захоплююся мужністю і патріотизмом українських бранців, яких не зламала тюрма, й силою їх родин, які боролися за своїх близьких. ДЯКУЮ всім причетним до звільнення. Президенту Зеленському, його команді, урядовцям, дипломатам, СБУ, ГПУ, омбудсмену, всім переговорникам. Особлива подяка й групі, яка була сформована ще президентом Порошенком і представляла Україну на слуханнях морського трибуналу в Гамбургу, бо без цього рішення на користь України, з вимогою негайного звільнення моряків і кораблів, не було б сьогоднішнього щасливого дня.

Дякую президенту Порошенку за всі його зусилля всі ці роки для звільнення наших. Дяка всім причетним до переговорів і звільнення, знаю, який це важкий, виснажливий процес. Також дякую всім людям доброї волі з усього світу, які ці довгі роки і місяці підтримували Україну і наших бранців, вимагали їх звільнення, виходили на мітинги, підтримували родини.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Фейсбук Ірини Геращенко

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Наша команда так само віддано боролася за бранців і моряків, ми готові були передати РФ засуджених в Україні росіян в обмін на політв‘язнів Кремля, неодноразово передавали списки з прізвищами більшості з тих, кого сьогодні передали Москві, аби витягти наших. Прикро, що Кремль роками блокував цей процес і вкрав кілька років життя в українських політв’язнів і їх родин.

Але слава Богу, що нарешті українські герої на волі. Емоції переповнюють. Вітаємо ВАС в Україні! Це новина, яка об‘єднує країну і всіх українців, всіх людей доброї волі.

Р.S. Щиро бажаю новій команді, щоб якнайшвидше відбувся наступний етап звільнення і вдалося витягти всіх наших з ОРДЛО, яких там катують роками. Не забуваємо про всіх інших наших бранців і дай Бог сил витягти всіх.

Новини
До победы еще очень далеко. Враг силен

РР.SS. В грудні 2017 РФ разом з ОРДЛО намагалися включити росіян, засуджених в Україні, і списки на передачу ОРДЛО. Команда Порошенка тоді витримала шалений тиск, в тому числі ззовні, і шантаж РФ але ми чітко заявили, що росіян передаємо тільки РФ в обмін на політв‘язнів Кремля: Сенцова, Сущенка, Кольченка, Панова, Гриба, Карпюка, Клиха, інших. Сьогоднішній день засвідчує, що це було правильно.

PPP. SSS. Дивлюся трансляцію з аеропорту і плачу від щастя!

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
обмін Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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васин вася
васин вася
сомневаюсь,что это можно назвать победой. на виду у всего мира,Педерация поимела Украину,заставив сделать так,как того хотело Х-йло. с.уки вы продажные...и президент,и теперь уже и партия Пэти...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
васин вася, США вам поможет.
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Все заключенные и отпущенные коклы - живы, в отличие от русского Валерия Иванова, убитого проклятой свидомой сворой во львовских застенках. Такое украинской мрази нельзя прощать!
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Порошенко зэ бэст,зебилы идут на йух.
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