Зустріч в нормандському форматі відбудеться в найнесприятливіших для України умовах. Колись Путін влаштовував напередодні зустрічі Ілловайськ і Дебальцеве, щоб підняти ставки. Тепер - продавив підписання формули Штанмайера. Франція і Німеччина вже це привітали. Бо ж якщо Україна сама це підписала, то ура -ура -ура, чому має переживати Париж і Берлін? І тепер Україну примусять прийняти все. Тільки про відповідальність Москви, і безпеку, виведення, а не розведення військ, кордон - всі мовчать. І це дійсно відкриває шлях для зняття санкцій з РФ. До ілюзії миру, а не до миру. Ілюзіоністи...

З хорошого - звільнять заручників. Скоро. З окупованих території і РФ. Путін і тримав їх під такий огидний торг, не віддавав нам, бо хотів поміняти фактично на території... Все інше - буде важко. Україну примусять провести вибори, пушиліни-дейнеги будуть легалізовані як прєдставітєлі місцевого самоврядування, РФ зніме з себе відповідальність за зруйнований Донбас, відновлення розкраденого, знищеного, розбитого ляже на бюджет України. Так, Захід трохи допоможе, це обійдеться йому в рази дешевше, ніж санкції проти РФ, які знімуть вже наступного року. Такий мій прогноз. Якщо не справдиться - за рік визнаю, що не побачила геніального плану нової влади між рядками формули.

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