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Ірина Геращенко
Ірина Геращенко
Народний депутат України Всі статті автора

"Слуги народу" на навчанні: хіба за тиждень чомусь навчишся?

2.3т

Звичайно, немає таких університетів, де навчають на депутатів, та й корочка про закінчення вузу не завжди означає, що в людини є освіта. Але в той же час законотворча робота і представницькі функції депутата вимагають від обранців наявності певних знань, принципів, кругозору. Бажано мати за плечика список певних прочитаних книг, які допомагають формуватися особистості.

Звичайно, тижневий навчальний тренінг для депутатів - це скорше PR-акція, шанс новачкам просто познайомитися, зробити це в більш зручних умовах, аніж безпосередньо в сесійній залі. Вперше зовсім незнайомим людям усвідомити, що тепер вони одна фракція. Свої університети нові депутати, як і ми колись, будуть проходити безпосередньо у ВР, і їх чекає чимало відкриттів, розчарувань, радості чи обурення від проведених чи провалених законів.

Мені здається, що всім новообраним депутатам варто було б прослухати курс з регламенту роботи ВР, про важливість комітетів, а не кулуарів, історію парламентаризму в Україні, нехай базовий курс зовнішньої політики, враховуючи, що саме ВР і президент визначають її засади.

Ми закріпили в Конституції курс на євроатлантичну інтеграцію, новим обличчям бажано зрозуміти, що це таке, ознайомитися з Угодою про асоціацію, яка визначає нашу домашню роботу по зміні всього законодавства. Важливо ознайомитися і з мінськими угодами, прочитати, що там нічого не написано, наприклад, про міст у Станиці Луганській (хоч це дуже важлива локальна гуманітарна ініціатива і його треба якнайшвидше відбудувати, звичайно).

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Натомість, в угодах записано про повне припинення вогню і сталий режим тиші, негайне виведення іноземних сил і техніки з Донецької і Луганської областей, а також перехід українського кордону під контроль України. Саме цього має вимагати Україна від РФ.

Звичайно, депутатам важливо знати про всі наші міжнародні делегації, й важливість говорити назовні в один голос з урядом, МЗС, президентом, особливо в тематиці російської агресії. Але ключове для депутата - це парламентська етика і культура. Не впевнена, що за тиждень це можна опанувати, декому й років не вистачає, аби зрозуміти, що ВР - це місце для дискусії, взаємоповаги, попри всі розбіжності, і, ключове - прийняття законів.

Р.S. Мій перший робочий день у ВР в 2007. Правда, тоді не було такого ажіотажу навколо нових обличь, нас , новачків, так й не називали. Вся увага і інтрига була навколо інших, засадничих і програмних речей- коаліція, її програма, на якій має базуватися програма уряду. До речі, в 2007 я зайшла ВР теж на дочасних виборах. Цікавий був парламент.

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Автор
Ірина Геращенко Ірина Геращенко
Теми
Російсько-український конфлікт мінські домовленості
Місце
Україна
Теги
вибори в Україні "Слуга Народу" Партія "Слуга народу" Верховна Рада України війна
Джерело
Джерело: Facebook Ірини Геращенко
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Книжек,большинство из них,читало мало,так,что-то интересненькое в гаджетах.Но на этих сборах им бы не мешало бы выучить наизусть Конституцию Украины,с детальным обьяснением каждой статьи и необходимостью придерживаться её на весь срок депутатства.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це - маленький, но дуже важливый крок на пути к европейскому майбутнему украинского суспильства
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Serov Oleg
Serov Oleg
отправьте эту курицу на учебу в столицу Нидерландов Гаагу....
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