Іран висунув свої вимоги для збереження ядерної угоди

Європейські країни повинні й надалі купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном, заявив духовний лідер країни аятола Алі Хаменеї.Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у середу, 23 травня, висунув низку вимог для того, щоб Тегеран продовжував дотримуватись ядерної угоди після виходу з неї Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Тегеран наполягає, щоб європейські країни-учасниці угоди - Німеччина, Франція і Великобританія - продовжили купувати іранську нафту, а європейські банки - забезпечувати торгівлю з Тегераном.

Також Хаменеї вимагає, щоб ці три європейські країни не проводили жодних інших переговорів стосовно іранської програми балістичних ракет та міжнародної активності країни у регіоні Близького Сходу, інформує агенція Reuters. Він при цьому зауважив, що Іран не хоче починати боротьбу з Європою, але досвід показує, що Париж, Берлін та Лондон у "найбільш чутливих питаннях" слідують за Вашингтоном.

Критика у бік США

Алі Хаменеї звинуватив США у невиконанні своїх зобов'язань щодо участі в ядерній угоді. "Ісламська республіка не може мати справу з урядом, який легко порушує міжнародний договір, відкликає свій підпис і в театральному шоу вихваляється цим на телебаченні", - йдеться в заяві Алі Хаменеї, розміщеній на його сайті.

Він відзначив, що Іран виконував умови ядерної угоди. "Іран був прихильний справі. Їм немає виправдання. Міжнародне агентство з атомної енергії неодноразово підтверджувало зобов'язання Ірану. Але ви бачите, що їм легко скасувати цю міжнародну угоду", - додав Хаменеї.

Він розкритикував президента США Дональда Трампа. "Нинішнього президента США спіткатиме та ж доля, що й його попередників - він зникне з історії", - відзначив Хаменеї.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю.

Євросоюз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від можливих американських санкцій.

21 травня держсекретар США Майк Помпео оголосив про "найжорсткіші санкції в історії" і "безпрецедентний фінансовий тиск на режим в Ірані". Водночас він додав, що Іран може уникнути дії цих обмежувальних заходів, за умови згоди на "значні зміни". До таких змін належить готовність укласти нову, набагато жорсткішу угоду щодо іранської ядерної програми, котра матиме значно більші обмеження.