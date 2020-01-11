По мере того как версия: рейс "Тегеран – Киев" компании Международные авиалинии Украины (МАУ) был сбит иранскими военными, начинает обрастать доказательной базой, возникает большое сомнение в случайности произошедшего.

Версию: иранцы сбили его непреднамеренно, озвучил миру такой информированный человек как Дональд Трамп. Озвучил как своё частное мнение, а не как мнение Пентагона, ЦРУ, Госдепа и США как субъекта. Это подарок от Трампа иранским аятоллам с намёком – мы согласимся считать, что вы сделали это случайно, если вы в этом сами признаетесь и сделаете то, что положено делать в таких случаях, и немножечко больше. "Больше" – это расформирование "Корпуса Стражей Исламской революции" (КСИР), который проводил ночью 8 января операцию "Мученик Сулеймани", и который в апреле 2019 г. объявили террористической организацией в Бахрейне, Саудовской Аравии и США.

В Тегеране на этот публичный посыл Трампа, продублированный и по непубличным каналам, ответили 10 января сообщением, что на расследование причин гибели самолёта МАУ уйдёт один-два года. Аятоллы пытаются играть в старую игру – к этому времени или шах, или ишак умрёт. Но шансы на её успех у них мизерные, поскольку Белый дом настроен весьма решительно, а Иран сам создавал слишком много причин и поводов для прилива твёрдости у США, и не только у них.

Белый дом пока склонен настойчиво уговаривать аятолл сознаться, поскольку знает, сколь много от них требует. В Тегеране могут признаться, что сбили самолёт МАУ по ошибке (техническая или человеческий фактор), извиниться и выплатить компенсации. Но расформирование КСИР – это для них как для СССР роспуск КПСС или отмена статьи 6 конституции о её монополии на власть.

После этого трансформация политического режима в Иране будет всего лишь вопросом времени, и скорого времени. Логично, что политикам Ирана на это согласиться сложно, но можно, как показывает трансформация режима на Кубе. Этого и добиваются США, – вся полемика между ними и Ираном после сбитого самолёта пока полностью укладывает в такой алгоритм. США дают понять Ирану, – у них есть однозначные доказательства, что его военные сбили пассажирский самолёт Украины, которые они "сливают" через СМИ и Трампа, чтобы у Тегерана не было иллюзий, что он отвертится. Пока такая информация подаётся как личное мнение Трампа, как "утечки" из разведслужб или как расследования частных экспертов. Но если в Тегеране продолжат упорствовать, то Белый дом придаст гласности всё, что имеет по этому делу, и как официальный вердикт.

У политиков Ирана есть три базовых варианта с несколькими ответвлениями.

Первый, – согласиться с описанной схемой Трампа о случайно сбитом самолёте со всеми вытекающими из этого последствиями.

Второй, – ничего не признавать и ничего не менять. В этом случае Иран ещё больше погрузится в состояние жёсткой конфронтации и не только с США. Итогом тогда будет не плавная, а жёсткая трансформация режима и, возможно, распад Ирана.

Третий, – объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца – 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте. Для Тегерана третий вариант может оказаться самым оптимальным, – трансформации режима ему и в этом случае не избежать, но честности сопутствует вознаграждение. Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.

Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги. США и Украина оказалась был поставлены в крайне неприятную ситуацию, а Москва и её пропагандисты выжали бы из этого неимоверное число бонусов. Но такие "подарки" сами с неба не падают, их надо готовить.

У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу – сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены – американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.

Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, – по причине технической неисправности двигателя. Именно неофициально, так как в этом случае он должен был бы допустить "Боинг" как компанию-производителя и МАУ как пользователя к расследованию на месте. Обе компании сразу обратились с этим к Тегерану, но "Боингу" отказали по мотивам сложности ирано-американских отношений. МАУ и других специалистов из Украины допустили, но они жалуются: бульдозер гребёт останки самолёта ковшом в кучу и всё вывозится неизвестно куда. Это больше похоже на "заметание следов", чем на следственные действия.

Версия Тегерана – абстрактная проблема с двигателем, – и это у самолёта выпуска 2017 года, – из-за которой он якобы упал через три минуты, после того, как оторвался от земли. В те три минуты пилот ещё якобы и развернул его назад в аэропорт. Её сочиняли явно на ходу. За неё в Тегеране ухватились лишь потому, что смещение рейса на час нельзя объяснить нелётной погодой, – другие вылеты и посадки происходили. Похоже, Тегеран и Москва не рассчитывали, что гибель самолёт придётся объяснять чем-то ещё, кроме как ракетой США. Анонсированная в Тегеране на 11 января пресс-конференция о его первых результатах расследования будет лишь неуклюжей попыткой придать версии о проблеме с двигателем статус официальной и посмотреть на международную реакцию на неё.

Истинная причина смещения вылета – Москва и КСИР ждали информации об ответных ударах США по Ирану. Хоть куда-нибудь. Их не было ни через три, ни через четыре часа. "Тупые" американцы вообще не ответили и не сделали подарок Кремлю. Не исключено, они что-то знали. Если это так, то у Белого дома есть в резерве "козырный туз", а пока в ход идут фото хвостовика ракеты среди обломков самолёта МАУ, видеозаписи его взрыва с земли, данные радаров и спутников.

В ситуации ночи 8 января и дальше "мариновать" украинский самолёт в аэропорту уже было подозрительно и бессмысленно: вдруг "ответ" от американцев сегодня не прилетит и завтра тоже. Что тогда? Самолёт МАУ не может бесконечно стоять в Тегеране, а часы тикают, – до Гааги два месяца, за которые другого такого шанса всё враз решить не будет. Иран не каждый день бьёт неожиданно ракетами по базам США и предупреждает об этом за час премьер-министра Ирака, своего друга и главу самого крупного в стране шиитского партийного блока. Поэтому в Кремле решили операцию не отменять, украинский самолёт сбить, а там – будь что будет. Не могут же американцы совсем оставить без ответа удар Тегерана по своим базам в Ираке, атаку на базу в Кении и после всего этого ещё и обстрел правительственного "зелёного квартал" с посольством США в Багдаде из "Катюш". Иран очень постарался, чтобы вывести США из себя, а в ответ получил лишь обещание усилить санкции и ударить когда-нибудь по персидским военным объектам и святыням. США не ведутся на провокации Ирана.

Теперь взглянем на ситуацию глазами Офиса Зеленского, вернувшегося из Омана, и с которым США поделились информацией. В отличие от Администрации Порошенко, Офис Зеленского проводит курс не "Геть від Москви", а как с ней сблизиться и помириться. Но гибель нашего самолёта в Иране обязывает Офис поставить жирный крест на таком курсе и заодно задать пару неудобных вопросов Ирану, который в ООН за все резолюции по Крыму голосует подобно РФ. Времени на раздумья у Офиса мало, часы в Гааге тикают и для него, – Москва там будет всё отрицать и Зеленскому придётся обращаться за мастер-классом к Порошенко, – хочет он того или не хочет. Порошенко не скрывает готовность помочь и уже публично даёт ему советы, но Коломойский и Медведчук постараются не допустить их сотрудничества.

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