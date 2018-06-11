Іракець, підозрюваний у вбивстві німкені, доправлений у СІЗО

Алі Б. повинився у вбивстві перед німецькою поліцією. Проте він заперечує зґвалтування 14-річної жертви.Біженець з Іраку Алі Б., який зізнався у вбивстві у Вісбадені 14-річної Сюзанни, після допиту доставлений у слідчий ізолятор. Про це ввечері в неділю, 10 червня, повідомив у Twitter представник регіональної поліції.

Напередодні, у ніч на неділю, він був доставлений з франкфуртського аеропорту до Вісбадена, де відбувся багатогодинний допит його як підозрюваного. Перед цим Ірак, куди він втік, видав його Німеччині. За даними німецької поліції, іракець зізнався у вбивстві дівчинки, проте заперечує звинувачення в зґвалтуванні. Алі Б. також озвучив мотив злочину - за його словами, дівчинка отримала внаслідок падіння травми обличчя, і він злякався, що вона звернеться до поліції.

14-річна Сюзанна, яка мешкала у Майнці і походить з єврейської сім'ї уродженців Молдавії, була оголошена у розшук 22 травня. 6 червня тіло школярки виявили у важкодоступному місці біля залізничного насипу в районі Вісбадена Ербенхайм.

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві Сюзанни 20-річний мешканець Іраку Алі Б. був затриманий курдськими органами безпеки за запитом Федеральної поліції Німеччини на півночі Іраку, куди він разом з усією родиною втік з ФРН на початку червня. Як повідомлялося, прохання про надання притулку в Німеччині Алі Б. було відхилене. ЗМІ також інформували, що чоловік був відомий поліції, мав бути висланий із країни ще кілька місяців тому за численні правопорушення.