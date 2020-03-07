У чому зізнався Зеленський Bloomberg та The Guardian: головні тези

Президент України Володимир Зеленський дав два інтерв'ю відомим іноземним виданням – британському The Guardian та американському Bloomberg.

Матеріали були опубліковані в суботу, 7 березня. Зазначимо, президент поспілкувався з журналістами після кадрової перестановки в українському уряді.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найяскравішими тезами і важливими заявами українського лідера.

Володимир Зеленський The Guardian

Чекає запрошення від Трампа

Журналісти The Guardian у заголовок свого матеріалу винесли цитату Зеленського "Моє запрошення в Білий дім? Мені сказали, що воно готується".

Так, український глава зізнався: він розчарований тим, що за 10 місяців досі не отримав запрошення відвідати США з офіційним візитом.

"Я б хотів, щоб у нас була плідна зустріч", – сказав Зеленський.

За словами українського лідера, йому було "неприємно" чути, як держсекретар США Майк Помпео коментував питання про те, чи піклуються американці про Україну. Проте глава Держдепу приніс йому особисті гарантії підтримки під час свого візиту до Києва.

"США підтримують нас. Я хочу, щоб вони підтримали нас сильніше", – додав президент.

Що стосується можливого імпічменту Дональда Трампа, то Зеленський висловив переконання в тому, що через цю історію "Україна пройшла з гордо з піднятою головою".

Зеленський на обкладинці журналу The Guardian

Президентство в кіно і в житті схоже

Українського лідера також запитали, яка різниця між реальним життям і роллю президента на екрані. "Це дуже схоже", – відповів Зеленський.

"Це правда, що більше проблем. Вони катастрофічні. Вони, вибачте, як прищі 18-річного підлітка. Ви не знаєте, де вони вискочать, або коли", – сказав глава держави.

Журналісти також запитали про те, що в Україні відновлюють свій вплив олігархи, яких телевізійний персонаж Зеленського, можливо, наказав би "повісити або розстріляти".

"Якщо ми вибрали демократію, ми, звичайно, не можемо вішати людей. Хоча! Іноді дуже хочеться. А знаєте, чому? Тому що було б швидше. Набагато швидше", – сказав президент.

Спікерка Зеленського Юлія Мендель підкреслила, що це тільки жарт. Глава держави погодився з нею.

"Не можна грати тут на два фронти"

Так Зеленський висловився з приводу спроб президента Франції Еммануеля Макрона відновити відносини з Росією.

За його словами, лідер Франції та канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримують Україну. Однак його дії зусилля одного з лідерів "нормандської четвірки" – Макрона.

Володимир Зеленський The Guardian

Новий президент Росії й ультиматум Путіну

"Звичайно, там з'явиться новий президент. Звичайно, це відбудеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково", – сказав український глава про РФ.

На зауваження, що Путін ніколи не поступиться владою людині, схожій на Зеленського, і запитання, чи передрікає він криваву революцію в Росії, президент сказав: "Я не хочу, щоб люди вмирали де завгодно. Але ми повинні розуміти, що якщо ви продовжите затягувати пружину, в якийсь момент вона зламається".

Він також оголосив, що вийде з "мінського процесу", якщо Володимир Путін не припинить війну на Донбасі за рік. Цей термін для Путіна обчислюється з першого саміту "нормандської четвірки" в грудні 2019 року.

"Час іде... Уряд може витратити один рік на угоду. Протягом цього періоду вона повинна бути реалізована. Більше не можна чекати", – заявив Зеленський. Журнал зробив ремарку, що ультиматум звучав по-трампівськи.

Президент також підкреслив, що його розмова з Путіним на "нормандській" зустрічі в Парижі мала "кілька емоційних аспектів". "Думаю, він мене почув. У мене було відчуття. Сподіваюся, воно не помилкове", – сказав Зеленський.

"Старі обличчя" і друзі при владі

Президент визнав, що зрозумів: без досвідчених людей неможливо управляти країною. "Але ці люди на середньому рівні. Це чиновники, які знають, куди поспішати, що робити, кому приносити папери", – сказав він.

"Щоб керувати цими бюрократами, Зеленський привернув деяких старих друзів. Андрій Єрмак, людина, якій він доручив переговори в США минулого літа і недавно призначив його керівником апарату, є колишнім юристом з авторських прав.

Сергій Шефір, ще один помічник президента, є співзасновником Зеленської виробничої студії. Друг дитинства, Іван Баканов, призначений главою спецслужб. Хоча оточення Зеленського, схоже, не прагне до особистого збагачення, існують законні побоювання з приводу того, чи є його друзі кращими людьми для управління країною", – сказано в матеріалі.

Журналісти додали, що минулий Кабмін складався "в основному з авторитетних реформаторів". Однак, президент зважився звільнити більшість із них разом із молодим прем'єр-міністром.

"Президент не може змінити країну самостійно. Але що він може зробити? Він може навести приклад", – сказав Зеленський The Guardian.

Мендель і Зеленський Iuliia Mendel/Facebook

Новий Кабмін пов'язаний з олігархами?

У матеріалі агентства Bloomberg журналісти також розповіли про недавні перестановки в українському уряді. Вони турбувалися, що Зеленський вигнав "молодих осіб, які мали покласти край корупційному режиму в країні".

Зокрема, новим прем'єр-міністром України став Денис Шмигаль, який був директором Бурштинської ТЕС, що належить бізнесменові Рінату Ахметову. Таке призначення глава України назвав цілком нормальним.

Зеленський підкреслив, що олігархи не мають жодного відношення до зміни уряду. Він пояснив, що ініціював звільнення Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра через низьку ефективніть його Кабміну.

"Вони (олігархи. – Ред.) мають 70-80% активів в Україні. Кожен менеджер в Україні працював на когось із них або якимось чином пов'язаний з кимось із них. Адже вони наймають кращих – ми повинні це розуміти", – зазначив глава держави.

Зеленський пообіцяв Bloomberg, що курс буде продовжений: знято мораторій на продаж землі та прийняті закони щодо "Приватбанку".

Володимир Зеленський Bloomberg

Як писав OBOZREVATEL, свіже фото президента Володимира Зеленського разом із його прессекретаркою Юлією Мендель викликало бурхливу реакцію користувачів.

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