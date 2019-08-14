Місцеві вибори можна провести у грудні – нардеп від "Слуги народу"

У партії "Слуга народу" обіцяють продуктивну осінь і завершення відразу декількох важливих реформ.

З огляду на те, що Верховна Рада розпочне роботу вже 29 серпня, у нардепів є всього 4 місяці, щоб дати старт реальній роботі.

В інтерв'ю OBOZREVATEL майбутній народний депутат від "СН" Віталій Безгін розповів про скасування ОДА та РДА, закон про столицю, підвищення депутатських зарплат і місцеві вибори вже у 2019 році.

Децентралізація буде завершена

ОДА і РДА ліквідують, на їхньому місці будуть префекти. Основні закони ухвалюватимуть найближчими місяцями, тягнути ніхто не буде.

"Децентралізація продовжиться. Ми плануємо проголосувати зміни до адміністративно-територіального устрою, а також об'єднання громад, вже у вересні-жовтні 2019 року...

У нас є проблема – окремі громади вже об'єдналися, при цьому на їхніх територіях діють райдержадміністрації. Важко сказати, чим вони займаються, але бюджетні гроші отримують".

"Слуга народу" ухвалить закон про столицю

Посади мера Києва і голови КМДА все ж розділять. Рішення підтримується фракцією і буде одним з основних. Київраді нададуть свій виконавчий орган.

"Там ключова річ – ми повинні відновити райради. Виникає питання, який функціонал буде у Києві – Київради та виконкому, який функціонал спуститься на районний рівень. Тут є дискусія, але вже є і готове рішення. І, звісно, треба збільшувати кількість районів і скорочувати кількість депутатів.

Віталій Безгін

Є КМДА, яка представляє центральну владу. При цьому є виконавчим органом Київради. А чому рада не має свого виконавчого органу? Бо це було політично невигідно.

Депутати Київради по суті не мають жодного впливу на виконавчу владу міста, що їх обрало. Це неправильна модель і ми буде це змінювати. Політичного підґрунтя тут нема (Мається на увазі протистояння з мером Києва Віталієм Кличком. – Ред.), нічого не заважало проводити ці зміни, починаючи з 2015 року.

Місцеві вибори можна провести ще у 2019 року

Дострокові місцеві вибори чисто формально можна провести у грудні 2019 року. Все впирається у закінчення процесу децентралізації. Ще не всі територіальні громади об'єдналися, для фінального ж вирішення питання потрібні зміни до законів.

"Технічно вибори можна провести ще у 2019 році, якщо завершити процес децентралізації і ухвалити відповідні закони у вересні-жовтні. Як буде на практиці – будемо дивитися далі".

Держслужбу очікують зміни

Ще одне нововведення від "Слуги народу" – реформа державної служби. Вона включає у себе відразу кілька аспектів, при цьому звернути увагу варто на зарплату і процедуру набору/звільнення держслужбовців.

"Вони стосуватимуться процедури працевлаштування та звільнення. Проблема є, всі її знають. Є умовний реформатор, він розуміє, що роботу не виконують. У нього немає простої процедури, як звільнити неефективну людину чи саботажника. Розповідали і такі кейси, що людину звільняли 20-22 місяці. Це вже не справа.

Друге – це зарплати держслужбовців. Багато дискусій, але найголовніша – яка має бути різниця між мінімумом і максимумом. Це питання зарплати, чи готові люди туди йти. Держава зараз не є привабливим роботодавцем.

Навантаження божевільне, відповідальність теж, а зарплата середня за різними оцінками десь 450 доларів. По країні начебто загалом непогано, але з огляду на навантаження, то це не так і багато".

Зарплати нардепів треба підвищувати

Нардепи отримують від 30 до 35 тисяч гривень, а також різні пільги. Збільшити оклад нардепи від "Слуги народу" планують, але не відразу і з прив'язкою до економічного зростання країни.

Верховна Рада

"Топменеджмент має отримувати більшу зарплату, але депутат – представник народу. Та й нинішня зарплата у приблизно 30 тисяч, це втричі більше, ніж середня зарплата по країні. Тому вважаю, зарплату підвищувати потрібно, але з прив'язкою до зростання ВВП і середньої зарплати по країні.

Ми, коли ухвалювали рішення йти у нардепи, то розуміли, що на цю зарплату будемо жити і доведеться десь обмежити свої бажання. Якщо ми істотно збільшимо зарплати, а економіка не зростатиме – люди не зрозуміють і вони будуть праві".

ВВП може вирости на 5-7%

Збільшити ВВП на такий відсоток реально. Робити це планують зокрема за рахунок легалізації грального бізнесу, а також відкриття ринку землі.

"Якщо будемо йти ліберальним шляхом, то цифри дуже навіть реальні. Президент вже озвучував тезу про азартні ігри, ринок землі тощо. Зараз є величезна кількість комітетських груп, опрацьовують сценарії в тій чи іншій сфері. Нам просто треба потужно стартувати, і все реально".

Після тренінгу у Трускавці

Нардепи подружилися, але "як кремінь" поки не стали. Більшість же "слуг народу" вважають себе лібералами.

"Чи стали ближче, щоб підставити один одному плече? Так, звісно. Чи стали ми дружні як кремінь – питання часу, треба попрацювати разом у стінах Ради. Ми люди з різних сфер, будемо одне одного доповнювати.

Головне – щоб ідеологічно були близькі, на тренінгах ми зрозуміли, що більшість безумовно ліберального спрямування. І те, що тези Руслана Стефанчука не відповідають дійсності – це неправда, воно так і є. Більшість підтримують ринкові підходи".

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