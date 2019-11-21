Що чекає "Юзика", чи платять нардепам у "конвертах" та як голосували за землю: інтерв'ю зі ''слугою народу''

Фракція "Слуга народу" лихоманить українські ЗМІ практично щодня. Регулярні скандали, складні політичні рішення і баталії, суперечки і турборежим. Саме цим партія президента Володимира Зеленського запам'яталася за перші три місяці роботи у Верховній Раді.

Що ж відбувається у фракції СН насправді, чи отримують нардепи зарплати в конвертах, яке продовження очікує скандальні розмови "Юзика" з поліцією і чи виженуть із фракції можливого нардепа-педофіла Романа Іванісова, OBOZREVATEL запитав у нардепа від "Слуги" Віталія Безгіна.

— Всі говорять, що народні депутати від "Слуги народу" отримують 5,10,15 тисяч доларів щомісяця.

— Чув про це тільки від Анни Скороход та Антона Полякова...

— Окремі ЗМІ раніше повідомляли.

— Які? "Страна"?

— Щонайменше два нардепи говорили.

— Я ж не можу відповідати за те, що вони там говорять. Вважаю, все це брехня. Можливо, є якісь колеги, у нас же велика фракція, тому хтось із колег десь щось, але у мене такої інформації немає.

Якщо колеги-нардепи про таке говорять, то це привід звернутися до правоохоронних органів із фактами. І розповісти не в тому форматі, що хтось комусь дає, а назвати імена і вирішити питання.

Єдине, що я отримав у конверті – зарплату в касі Верховної Ради. Якщо ти картку не оформив, то тобі дають зарплату готівкою під розпис просто у касі.

— Тобто всі отримують тільки офіційну? А листування Джокера, інформація з різних джерел?

— Це нагнітання уваги навколо фракції. Листування Джокера – маєш на увазі Миколу Тищенка?

— Не тільки, ще й Михайла Радуцького, наприклад.

— Не побачив нічого такого, що писав Тищенко. Інформації нібито про те, що він там давав — не побачив такого.

— Радуцький прямо вказав, що Юлія Тимошенко і "Голос" платять по 20 тисяч.

— Це треба у Юлії і "Голосу" запитати, що вони там платять. Історію про те, що в минулому скликанні парламенту платили партійну зарплату – мені про це розповідали. Мовляв у великих фракціях були десятники тощо. Правда це чи ні – не готовий сказати. В нас такого немає.

— А яка зараз ситуація всередині фракції? Двох нардепів виключають.

— Виключення Скороход повністю підтримую, рішення треба було ухвалити раніше.

— І вона вже зовсім хотіла підкупити? Все, як говорив Арахамія?

— Це не мій комітет, Давид говорив, що отримав від представників комітету з питань енергетики інформацію, що її цивільний чоловік пропонував гроші нардепам. Вони звернулися до Арахамія і всі разом до правоохоронців. Правда чи ні – нехай свої висновки зроблять правоохоронці.

У мене банально набагато більше причин довіряти Давиду, ніж Скороход. Тим більше вона подавала досить дивні правки енергетичного комітету, публічно виступала проти позиції фракції і прив'язала затримання свого чоловіка до ринку землі. Так у нас близько 20 осіб не голосували за ринок, от тільки претензій ні до кого не було, бо є внутрішня демократія.

Анна Скороход ТСН

Думаю, це просто спроба отримати політичні дивіденди. Виключення з фракції – це ж не покарання, ти залишаєшся депутатом, зберігаєш мандат. Якщо людина не поділяє позиції фракції та партії, то їй буде простіше в іншій політичній силі.

— Яка загалом атмосфера у "Слузі"? Стільки скандалів за кілька місяців.

— Ми вміємо створювати інформаційні приводи, щоб журналістам було цікаво. Не тільки голосуємо. Нормальна атмосфера у нас, багатьох хвилює питання – чи є монобільшість? Голосування щодо ринку землі показало, що вона є, ми дали 227 голосів.

Те, що ми десь там лаємося – нічого такого. У нас більш ніж 200 осіб, які до цього не були знайомі, всі являємо різні групи інтересів, але не маю на увазі олігархічні. Головне, щоб знаходили точки дотику і виходили до зали, голосували.

— Антон Поляков розповідав, мовляв, на засідання фракції (де його і виключали) прийшло 120 осіб із 250. Чому половина фракції не прийшла на зустріч? Адже це засвідчує, що з дисципліною не ок.

— Було кілька голосувань, одне з них було сигнальним. Далі вже заповнювали протоколи голосувань. Ну, а чому не прийшли? Тут важко сказати. На засіданні була різна кількість голосів за цих двох нардепів – Скороход підтримало близько 10 осіб, Полякова набагато більше.

— Тобто його не виключать?

— Треба дивитися, за його виключення понад 50%, але не така критично велика кількість нардепів, як за Скороход.

— Чому Богдана Яременка через його секс-скандал не виключають, В'ячеслава Медяника через його скандальні листування щодо прокурора не виключають, навіть Олександра Дубінського не виключають, хоча він щодня критикує фракцію. А ось Полякова і Скороход відразу вигнали?

Незважаючи на листування Яременка, він демонструє, що є командним гравцем. Він підтримує позицію фракції, президента, робить це публічно. Поляков засідання особливо не відвідує, голосує як за загальними, так і за важливими голосуваннями врозріз фракції. Більше того, він потім виходить до ЗМІ і розповідає, які всі погані. Ми можемо матами крити одне одного...

— А таке було?

— Може і буває. Але ми маємо вийти у зал і до ЗМІ з тією позицією, яка у нас була ухвалена всередині. Тому кейс із Богданом Яременком окрема історія, і щодо нього будуть штрафні санкції. Але тут немає претензій щодо внутрішньої фракційної роботі.

І основна моя претензія до нього – чому він з трибуни парламенту замість банального вибачення почав погрожувати журналістам? Це неприпустимо. Все інше — його особисте життя. Не наша справа стежити, хто і з ким листується, спить. Ми повинні оцінювати нардепів за ефективністю їхньої роботи. Але так розмовляти з журналістами не можна.

— Згоден, але виходить так – ти можеш "шкваритися", але з тобою все буде добре, якщо ти командний гравець.

— Тут уже питання рівня "зашквару", якщо це корупційний, людину на хабарі впіймали або вимаганні, то тут її точно треба виганяти з фракції і стосовно неї має відкриватися кримінальна справа. З Яременком кейс морально-етичний.

— Депутатів-кнопкодавів ніхто ж не вигнав.

— Вони свою зарплату віддали на благодійність сім'ям загиблих у той день на фронті. Плюс було ухвалено рішення, що наступний такий випадок – позбавлення мандата.

— Чому фракція ніяк не реагувала на скандал із "плівками" Юзика (Юрій Коряченков. — Ред.)?

— Якщо виявиться, що плівки справжні, то за подібні речі має бути відповідальність. Якщо колеги дійсно зловживали своїм становищем, то не бачу, що їм робити у фракції і парламенті. Більше того, тоді у процес повинні включатися відповідні органи. Ми за нові стандарти і ніхто нікого "кришувати" за зловживання не буде.

— Що робити з Романом Іванісовим? Ви підтримуєте рішення про виключення його з фракції?

— Поки чекаємо на офіційну відповідь від прокуратури. Зараз йому слід припинити членство у партії до отримання результату.

— Був на з'їзді партії "Слуга народу". Мене здивував той факт, що рішення ухвалювали всього 52 людини.

— Делегати.

— Чому не всі члени фракції "Слуги" входять у партію? І чому сила, за яку проголосували мільйони людей в Україні, має всього 52 члени? Тим більше що ухвалювалося рішення про обрання голови партії Олександра Корнієнка. Чисто технічно за таке рішення могли б проголосувати 27 осіб.

— Я був на з'їзді партії не як член партії, а як гість. Дивно чи ні, але це наша реальність. В Україні до цього часу і не було практики створення повноцінних партійних структур. Ніхто ж не приховує, що "Слуга народу" не той випадок. Партійне будівництво починається тільки зараз, безпосередньо під місцеві вибори.

Був створений бренд президента, який безпосередньо спирався на рейтинг Володимира Зеленського, що дало можливість отримати потрібний результат. Не хочу применшити роль кожного колеги з фракції, мажоритарників чи списочників, у всіх була своя робота, але без президента результату у 44% підтримки не було б.

Чи правильно це з точки зору класики політичних партій – напевно ні, але українські реалії такі. Сподіваюся, що з досвідом Олександра Корнієнка до місцевих виборів вийде побудувати партію з регіональними осередками і великою кількістю членів.

— Виходить, що є депутати "Слуги", які регулярно ходять на ефіри, виступають тощо. Але виявляється, що вони навіть не члени партії і коли справа запахне "смаженим", вони ніби як не при справах.

— Я теж регулярно ходжу на ефіри, але й не є членом партії. Не писав цю заяву і не планую вступати.

З'їзд "Слуги народу"

— А чому?

— Своєю діяльністю, медійною та публічною, вже приношу користь партії. Для того, щоб вступати, треба подивитися, як розвиватиметься ситуація далі.

— А чи багато таких депутатів, які не хочуть вступати?

— Серед мого оточення більшість.

— Чи впливає на вас особисто або колег Офіс президента? Мовляв, голосуйте за це.

— Ні. Звісно, у нас є комунікація з Офісом президента, Кабінетом міністрів, але це не означає, що все має вигляд якихось наказів. Зеленський приїздив на фракцію перед голосуванням щодо ринку землі і запевняв, що питання, які хвилюють суспільство: продаж землі іноземцям, обсяг землі в одні руки – будуть виправлені до другого читання, під його особисту відповідальність.

Він просто доносив свою позицію, це не було у форматі наказів. Аналогічна ситуація і з урядом, регулярно сперечаємося і щодо соціально-економічної ситуації тощо. Присутні по 2-3 міністра, спілкуємося, є дискусії.

— Чи виконує Давид Арахамія свої обов'язки глави фракції?

Так. Фракцією керують дві людини — Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. Нормальний симбіоз, є різні підходи до вирішення управлінських завдань, тому разом вони до цього підходять досить добре.

— Кажуть, що два народних депутати можуть увійти у фракцію замість Полякова і Корнієнка – хто це?

— Поки невідомо. Я думаю, це навіть не принципово, щоб хтось фактично входив до фракції. За наші ідеї часто голосують з інших партій, позафракційні, тому у нас і виходить більшість. 2 людини з фракції – це невелика втрата, у нас все одно залишається більш ніж 240 депутатів.

— Є депутати, які додають вам голоси?

— І позафракційні, і з інших партій. Депутати від фракції "За майбутнє" часто голосують, у нас із ними хороші, дружні і професійні взаємини.

— Ви активно просуваєте тему з децентралізацією в Україні. Коли вона остаточно завершиться?

— Якщо нічого не зміниться, то, виходячи з нашої законодавчої бази – це кінець лютого 2020 року. Поки будемо рухатися в цьому темпі, але і вже бачимо, що в певних речах відбуксували, наприклад – законопроєкт 2189, можемо "подякувати" колегам з інших фракцій, де переважає політиканство. Але план залишається таким самим. Ми розробляємо два сценарії.

Перший – все працює в цьому самому ключі, закріплюємо все у Конституції. Вже працюють кілька груп щодо цієї теми. Паралельно ми розробляємо й інший сценарій, який не передбачає внесення змін до Основного закону. Ми розуміємо, що 300 голосів до другого читання набрати складно.

— Якщо у лютому завершиться децентралізація, то чи будуть дострокові місцеві вибори у квітні-травні 2020-го?

— Це будуть перші вибори за новим адміністративним поділом. Тоді зовсім реально проводити їх у травні. Якщо раптом не вийде, то у нас чергові вибори вже у жовтні, тому для нас не пріоритет так форсувати події. Нам головне – до кінця провести реформи.

— Ви згадували про ті політичні сили, які не підтримують децентралізацію. Судячи з ваших заяв, йдеться про партію "Голос". Чому так, і взагалі чи можлива коаліція з партією Святослава Вакарчука, якщо вам не вистачить голосів?

— Це питання треба їм адресувати, чи готові вони до коаліції. До більшості членів партії ставлюся добре, у нас багато спільних цінностей. Але іноді їхні політичні позиції для мене незрозумілі. Минулого тижня блокування децентралізаційного закону.

Хоча вони раніше про це регулярно кричали. Очікую від Романа Лозинського великих правок до законопроєкту, і буде цікаво, чому вони голосували законопроєкт за основу, але далі не хотіли підтримати. І, звісно ж, це ринок землі. Публічно партія виступає і за ринок землі, і за реформу децентралізації. Проте у залі не голосують за рішення.

— У кулуарах ходять чутки, що "Голос" відмовився голосувати через спроби "вибити" собі додаткові посади у Кабінеті міністрів.

— Я чув про це. Правда це чи ні – не знаю. Але і це помилкова позиція, адже якщо прийшли створювати зміни, то їх треба робити... Тут питання в тому, що, роблячи реформи, ти губиш свій рейтинг і намагаєшся зробити щось хороше.

А так ти губиш свій рейтинг просто так. А неголосування з ключових питань – просто самознищення. Ми готові знищити своє політичне майбутнє персонально, але при цьому зробити зміни.

— Стосовно зміни персонального майбутнього, чи реальні влітку – на початку осені дострокові парламентські вибори?

— Може і реальні. Все залежить від продуктивності Ради. Поки ми ефективні, і може трохи пафосно звучатиме, але за 2,5 місяця ми зробили більше, ніж попередні скликання за свої каденції. На мою думку, ухвалювати рішення, бути ефективними, уникати нічних голосувань щодо бюджету, договірняків дозволяє лише монобільшість.

— Ви активно підтримуєте ринок землі, але до ухваленого проєкту закону є дуже багато запитань. Яким ви бачите фінальний документ у питаннях продажу землі іноземцям, а також граничний обсяг купівлі землі на одну юрособу? Зараз це близько 210 тисяч гектарів.

— Стосовно граничного обсягу, рівень концентрації буде зменшений, про це говорили і в залі. Вважаю, що 200 тисяч це багато, мені ближча позиція, що має бути в 10 разів менше. Сподіваюся, цифра зменшиться, і цим питанням вже займається Міністерство економічного розвитку.

"Пристрасті" у Раді щодо ринку землі

Стосовно продажу землі іноземцям – не бачу жодних проблем. Але це моя позиція, а президент і фракція виступають за референдум. У нас є завдання ухвалити законопроєкти про народовладдя, робоча група вже працює, і я впевнений, що найближчими тижнями зареєструють у парламенті, зокрема і законопроєкт про референдум.

— Референдум проведуть коли — до другого читання чи вже після?

— До другого процедурно неможливо. Ми розуміємо, треба зареєструвати законопроєкт, провести через два читання, призначити сам референдум, провести його. Тому юристи мають пропрацювати норму, яка передбачає вирішення питання щодо продажу землі вже після референдуму.

Це в будь-якому разі треба зробити якомога швидше, щоб наші опоненти не спекулювали, мовляв, іноземці вагонами будуть вивозити цю землю і таке інше. До слова, коли одна наша потужна політикиня каже, що це не можна допустити, рекомендую подивитися на її законопроєкт 2008 року, де вона пропонує продавати землю іноземцям вже у 3-й статті. Трохи смішно, але це політика.

— Бачив, що ви нещодавно зареєстрували проєкт про створення тимчасової слідчої комісії щодо діяльності глави Федерації футболу України Андрія Павелка. В чому суть?

— Про можливе зловживання при будівництві футбольних майданчиках зі штучним покриттям по всій країні. Є журналіст Костянтин Андреюк, у нього проєкт "Зупини" і він раніше займався цим питанням.

Так ось, на його думку, є зловживання, і мій колега по парламенту Дмитро Костюк робив розслідування, тому така комісія потрібна. Не зовсім правильно чиновникам Федерації прикриватися успіхами футбольної збірної, за яку ми дуже раді.

— Як це може бути пов'язане з конфліктом Ігоря Суркіса і Андрія Павелка? Кажуть, що між ними навіть бійка була.

— Ніяк, бо Суркіс сам не голосував за створення комісії.

— Але і ви раніше ніколи не цікавилися спортом, футболом.

— А я не входжу до комісії, але футбол дуже люблю і про діяльність Павелка чув від багатьох колег.

— Ви є автором законопроєкту "Про столицю", який так і не був проголосований. Ухвалили ж у першому читанні варіант від Олександра Ткаченка. Знаю, зараз до другого читання працює ціла робоча група над правками.

— До групи зайшло понад 70 осіб, тому про формат регулярних спільних зустрічей мови немає. Було рішення на першому засіданні розділити групу на кілька частин, і сам законопроєкт також – місцеве самоврядування, містобудування тощо...

— Чому не призначають голову Київської міської адміністрації?

— Я не знаю, це питання до Офісу президента.

— Ще місяць тому був такий інформаційний шум навколо Віталія Кличка, зараз же затихла ситуація.

— Було дуже багато політизації. Сам проєкт закону багато хто намагався обіграти з позиції протистояння з паном Кличком, а насправді питання у перезавантаженні системи. Не просто змінити фігуру, а зробити місто ефективно керованим.

Зараз район 300-350 тисяч осіб, немає виборного органу, є спущений зверху голова районної адміністрації, що якось там собі керує і не несе політичної відповідальності.

— А може справа у соцопитуваннях, які не бачать сильних кандидатів від "Слуги народу" для нинішнього мера?

— Хай не буде. Якщо ми зможемо запустити систему, то нехай Віталій Володимирович (Кличко. – Ред.) іде на вибори, перемагає на них і отримує ті повноваження, які повинен мати міський голова.

Віталій Безгін Facebook

Віталій Безгін Facebook

— Закон "Про столицю" ухвалять до кінця року?

— Прогнозую, що так. Але це не означає, що відразу відбудуться і вибори. З огляду на ситуацію, мені здається коректно говорити про те, що вибори відбудуться в той час, коли і чергові по всій Україні.

— Що б ви побажали собі за день до початку роботи 9-го скликання?

— Терпіння, в усіх форматах. І вірних людей навколо.

— Назвіть мені два прізвища членів Кабміну. Перше – хто працює краще за всіх, друге – кого треба відправити у відставку.

— Складно відповісти, бо з багатьма і у мене хороші особисті стосунки. Вважаю, що прем'єр-міністр чітко виконує свої обов'язки, хто б і що не казав. Він робить те, що мав робити кожен глава уряду. Дуже ефективним зараз виглядає Олексій Оржель на посаді міністра енергетики.

Вірю і бачу роботу міністерки освіти Анни Новосад. Серед інших не бачу тих, хто випадає з роботи. Вважав і вважаю, що це справжні політичні камікадзе. Дуже часто люди не розуміють, що вичищення системи іноді роки займає, а люди хочуть прокинутися і зажити в країні мрії. Так, на жаль, не буває.

— Якщо найближчими місяцями голосуватимуть за відставку Кабміну – ви яке рішення ухвалите?

— Я не голосуватиму за відставку уряду Гончарука.

— Скільки має заробляти народний депутат?

— Важко сказати. Треба вбити незрозумілі пільги, безкоштовний проїзд у метро тощо. Зарплата має бути десь 4-5 тисяч доларів, щонайменше 100 тисяч гривень.

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