Про "рішалово Юзіка", ґвалтівника Іванісова і диктатуру в "Слузі народу". Ексклюзивне інтерв'ю з Поляковим

За три місяці роботи фракція "Слуги народу" з десяток разів потрапляла в різні скандали. І якщо з секс-листувань можна посміятися, то можливі корупційні справи б'ють прямо по іміджу нової партії.

Водночас із "СН" вже витурили трьох депутатів. І якщо з нардепом-ґвалтівником Романом Іванісовим все зрозуміло, то вигнання Антона Полякова викликає масу питань.

Що відомо народному обранцю, як йому переслали скандальні записи розмов "Юзіка" з поліцією, хто спонсорував "Слугу" і що буде з монобільшістю — виключений парламентар розповів OBOZREVATEL.

Антон Поляков дав ексклюзивне інтерв'ю OBOZREVATEL Колаж

— Вас офіційно виключили зі "Слуги народу" чи ні?

— Офіційно мене не виключили. Для цього потрібно провести повноцінні збори, голосування. Немає ні положення, ні статуту, зважаючи на які можна було робити винятки.

Після того, як навіть половини фракції не було на засіданні, вручну проти мене почали збирати підписи в залі. Ми самі розуміємо, що збір підписів — трохи інше.

Немає можливості ні у людей висловитися, ні у мене. Тож коли пішли по залу збирати — це повна маячня. До мене підходили і розповідали, як від них вимагали проголосувати проти мене. Зараз же процес зупинився: хто поїхав на округи, хто по комітетах працює.

— Ви ще присутні у внутрішніх чатах партії, бесідах?

— Загальний чат "Зе-депутат" — мене видалили з нього. Він був односторонній, там тільки чотири адміністратори могли писати. Олександр Корнієнко, Давид Арахамія і ще дві особи з пресслужби. Це розсилка, ніяких внутрішніх інсайдів не було.

Тобто суха інформація, місцями, звісно, може показувати куди і хто хилить. Як-от "Темний лицар" публікував. А щодо інших чатів, групи мажоритарників "Слуги народу", ще не виключали.

— Формулювання вашого виключення таке — критикуєте фракцію, не відвідуєте засідання. Але якщо візьмемо Олександра Дубінського, Максима Бужанського — вони все те ж саме роблять, але їх не чіпають. Як ви вважаєте, в чому реальна причина?

— Я вважаю, що мене виключили через договірняки. Є деякі позафракційні депутати, які мають бути на лаві підсудних, а генпрокурор...

— Хто це?

— Валерій Давиденко і ще кадри. По ньому була інформація в ЗМІ.

— Вас виключили через те, що ви увійшли в конфронтацію з людьми, які спонсорують у конвертах нардепів від "Слуги народу"?

— Це раз. Друге, через те, що тривають договірняки і ми даємо представникам колишньої влади недоторканність. Рябошапка (Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України. — Ред.) за командою Богдана (Андрій Богдан, голова Офісу президента. — Ред.), як я чув, не дає підписувати всі подання. Їм вигідно, грають у політику.

— Тобто вони домовилися, і Рябошапка гальмує справи?

— Так.

— Ви критикували — вас виключили?

— Звісно. Ставив питання генпрокуророві особисто, президенту на закритому засіданні фракції також. Потім звертався і з офіційним запитом, він мені повідомляв, що є уявлення і вони розглядають варіанти підписання. Ці справи вже доведені до суду.

Звертався до президента, почав збирати підписи. Природно, що товаришам у керівництві не сподобалося.

Виключені з фракції Ганна Скороход та Антон Поляков

— Виключили вас і Анну Скороход. Також була заява, що ще 11 осіб, які бажають покинути фракцію. Хто б це міг бути? Чому зараз не виходять?

— Я сьогодні вперше почув новину. Можу взагалі сказати, що багато депутатів підходили до мене і говорили, що хотіли б опинитися на моєму місці.

— Хто це? Бужанський, Дубінський?

— Вони цього не говорили. Люди були непублічні. Але Дубінський на фракції заявив, мовляв Арахамія, якщо така ситуація і заходить розмова про виключення з фракції Полякова, то голосуйте і щодо мене. Арахамія пообіцяв це зробити, але так нічого і не було.

Він і кнопкодавів не хотів ставити на голосування. Їх поставили, і ті, хто проголосував за моє виключення, тут віддав свої голоси "за", щоб їх залишити. Меморандум, який ми підписували влітку, можна викинути в смітник. Кнопкодавам можна кнопкодавити за потрібні закони.

— Ви створили групу "Слуга народу — 2"?

— Ні. Це питання до Анни Скороход, не бачив ніяких документів. І другий чіткий момент — навіть якщо щось буде створено, то ми не будемо брати вже брендовану назву партії "Слуга народу".

Якщо все так і триватиме, то через пів року в громадян на цю назву реакція буде вкрай негативна... Нам потрібно працювати на людей, українців, на народ, а не забирати бренд, робити ремейк "Слуга народу-2".

— Якщо вас все ж виключать з фракції, ви залишитеся позафракційним?

— Так.

— Ви не плануєте в будь-яку фракцію вступати?

— Скажу точно, що не вступлю в БПП.

— А в "Опозиційну платформу — За життя"?

— Я про це не думав, це ще страшніше? Вам скажу щодо ОПЗЖ, але це не означає, що кудись вступлю — є там порядні люди. У нас в комітеті (З питань антикорупційної політики. — Ред.) є Антоніна Славіцька: адвокатка, нормальна, добра, професіоналка.

— Ходять чутки, що всіх виключених зі "Слуги" ОПЗЖ хоче забрати собі.

— Та кажуть, що були виключених зі "Слуги" хочуть забрати собі всі. Жартома кажуть багато: "Ну, що, до нас?"

— А що ви відповідаєте?

— Віджартовуюся, що я позафракційний.

— Як ви балотувалися до Верховної Ради. В одному з інтерв'ю ви говорили, що був скромний бюджет, приблизно 40 тисяч гривень, мовляв, як мажоритарник самі проводили кампанію. Але мені цікаво, як саме ви потрапили під бренд? Ви подавали заявку?

— Подавав.

— А там була одна з умов: розписати три законопроєкти — які саме ви запропонували?

— Законопроєкти з паритетної відповідальності суб'єктів господарювання і владних повноважень, щодо суддей... І це були ідеї, не саме законопроєкти. Здається, ще про ФОП, три або чотири різні, з адміністративних змін... Подавав, а ще був довіреною особою Володимира Зеленського на виборах.

— Ви стверджували, що продавалися округи під "Слугу народу", зокрема в Чернігівській області. Відомо, хто брав, хто продавав, купував?

— З цього питання я в понеділок подав заяву до НАБУ. Щодо продажу округів під час парламентських виборів у Чернігівській області. Після того, як я почав відкрито запитувати (бо спершу це все було на рівні фракції, особисто говорив президенту, не на всю громадськість) — нуль реакції, ці люди обіймають посади у фракції...

— Ви називали конкретні прізвища.

— Олександр Корнієнко, Павло Халімон, Сергій Гривко, Валерій Давиденко.

— Ці люди платили чи отримували?

— Отримували. На моєму окрузі був замовником Микитась (Максим Микитась, ексдепутат, бізнесмен. — Ред.), він мав виграти. Два округи, де переміг Давиденко, там були виставлені технічні кандидати Халімоном.

— Чи знало керівництво партії про це?

— Тому і на партійному з'їзді запитував. 40 відібраних депутатів-списочників, нікого не допустили до голосування. Депутатів у партію не прийняли, кандидатури не обговорювали.

— Я там теж був і у мене виникло питання — чому нардепи від фракції "Слуга народу" не є членами партії?

— Хоча багато хто хотів, а зараз, може, і не хочуть. Так чи інакше, питання про те, хто керує партією і планує місцеві вибори — всім цікаве. Якщо особа заангажована і є ризик, що під час парламентських виборів "зливала" окремі округи, то, зрозуміло, нікому не потрібен такий керівник. Тому і запитав Корнієнка, чи готовий він пройти поліграф.

Чому? Тому що ми передавали інформацію в центр, особисто передавали, був куратор з Києва, який спостерігав за обласним штабом, цей куратор через два дні сам мені сказав, що мене продали і "злили". Ба більше, писав доповіді на президента, Разумкова і Корнієнка, всі це надсилав, але реакції — нуль. Плюс, я передавав цю інформацію через кандидатів, через яких міг достукатися, передавав інформацію в центр.

Тому я маю підозри, що центральний штаб про це знав, а Корнієнко — креатура Давиденка. Він колись працював у "Нашому Краї", після моїх численних заяв цього не приховує. Він трохи, правда, перекручує інформацію, нібито в 2014 році я брав участь у виборах, але це неправда. Ми з Корнієнко познайомилися минулої осені на навчанні для "Слуги народу".

— Тобто ви заздалегідь, ще з осені готувалися до президентських виборів?

— Наприкінці листопада — на початку грудня були зустрічі, чоловік 50 з усієї України. До нас дійшла інформація, що це не фейк і були установчі збори, був присутній Іван Баканов, він був ще тоді керівником партії.

Ніхто ж тоді не знав, що це друг Зеленського і через пів року стане главою СБУ. Ніхто не знав, чим закінчиться, чи виграє Зеленський. Я вірив, загорівся і тільки через це і реально побачив, що є новий кандидат, ніде не заплямований. Багато ж у це не вірили.

— Кажуть, що "добро" на похід на вибори від "Слуги" давали Разумков (Дмитро Разумков. — Ред.), Баканов, Трофімов (Сергій Трофімов, заступник голови Офісу президета. — Ред.), Павлюк (Ілля Павлюк, бізнесмен. — Ред.) — вам відомо про це? Слабо віриться, що людина з вулиці може бути прийнята.

— У нас була розмова щодо мого висунення на виборах у обласному штабі. Я подавав заявку, але хто саме і як стверджував — не знаю.

— Співбесіди з цими людьми не було?

— Ні. Мені напередодні останнього дня реєстрації, коли всі документи завезли від "Слуги народу", вночі зателефонували й запитали, де мої документи. Я такий: "Які документи?" Мені у відповідь: "Ви ж висуваєтеся кандидатом, привезіть документи".

Через деякий час мені зателефонував Халімон і каже, мовляв: "Тебе висувають, підеш?" Я відповів, що так і мене вже повідомили. Він мене запитує, з якого округу йду. Я відповів, що по Микитасевому, і він тоді навіть не вірив у мою перемогу. Як і хто ухвалювали рішення — не знаю.

— Ви за останні кілька тижнів стали дуже популярним. Звідки ви отримали записи розмови "Юзіка" (Юрія Корявченкова, ексактора "Кварталу-95". — Ред.) з криворізькою поліцією?

— Анонімно. Я написав пост у Телеграм-каналі. Ходили чутки до цього, що такі записи є. Арахамія ще тоді на фракції заявив: якщо вони існують, то ми їх виключимо, не питання.

Я зробив пост у своєму каналі: якщо у когось є такі записи, просто перешліть їх мені, поділюся з усіма. Так і трапилося. Мені переслали перший фрагмент, я його опублікував, почав готувати заяву до НАБУ. Далі мені теж надсилали інформацію, тричі переробляли заяву.

— Чому ви впевнені, що це реальна інформація?

— По-перше, деякі фігуранти переговорів визнали, що вони зустрічалися і спілкувалися. Є фотографія з цим представником МВС. І другий момент — справжній це запис чи ні, нам підтвердять правоохоронці, але те, що голоси цих осіб ідентичні з тими, які я чув на фракції, під куполом Ради, в Трускавці — факт.

— У вас є повний запис бесіди?

— Ні.

— Тільки частинами скидали?

— Я б дуже хотів послухати повний запис розмови. Наскільки я знаю (мені написала людина, яка її і скинула), що надалі йдеться про те, що ці шість депутатів вимагатимуть щомісячну плату — 600 тисяч доларів — з криворізької поліції.

Можливо, тому, що шість депутатів і по 100 тисяч на кожного. Було б цікаво, чи відреагує президент на те, що відбувається, і як намагатиметься відвести скандал від своїх колишніх колег, того ж "Юзіка", з яким у нього тісні взаємини багато років.

А Арахамія (Давид Арахамія, глава фракції СН. — Ред.) базікало. Як його інакше назвати, якщо людина сказала: "Так, запис з'явиться, виключимо з фракції", тиждень минув, ніхто не збирався.

— Ставив Арахамія питання щодо брифінгу. Він сказав, що депутати просто зібралися, вирішили поговорити з поліцією, він так сам робить і в Миколаєві. Як оцінюєте таку відповідь?

— Якщо він аналогічно розмовляє в Миколаєві з поліцією, то вже на нього потрібно подавати заяву в НАБУ, ДБР і САП.

— Він стверджує, що депутати мають право приїжджати в регіони, і якщо хтось щось місцевим говорить не робити з Києва, вони можуть їм скаржитися, а депутати вже "тр*хнуть, як слід". Дослівно.

— Це слова не голови фракції, неприпустимі слова з його боку і з боку фігурантів криворізьких плівок.

Юрій Корявченков

— Питання щодо Романа Іванісова ( Скандальний нардеп-ґвалтівник. — Ред.) — чому немає реакції президента, фракція так мляво реагувала?

— З Іванісовим востаннє спілкувався на комітеті, під час пленарного тижня. Сказати точно, що там відбувається — я не можу. Так розумію із заяв Романа, він шукає підтвердження, що не винен, або перевірку проводять. Я не розумію.

— А що він має зробити, або фракція?

— За його життєвими вчинками судити не можу, його життя. Але якщо такі справи, випадки були, це вкрай негативно.

— Ну він брехав, виходить.

— Ось про це й кажу. Він приховав інформацію і обдурив виборців, це дуже важливо. Тут уже як вистачить духу очільнику фракції, нашому президенту. Те, що фактично відбувається, – спроба все інформаційно зам'яти, криворізький скандал, Іванісов...

— А чому президент ні на що не реагує?

— Я не готовий коментувати. У мене теж питання. Як на мене, можу припустити — щоб він сказав, все піде в мінус, тому що так чи інакше доказів прогулів або негативних голосувань не надали. За деякими голосуванням принципово виступав проти — ринок землі, ФОП тощо... Щоб він на мене не сказав, це спрацює в мінус.

Так, він не вникає в деталі, наші нардепи — народні, а виключили, мовляв, поганих. Які вони народні? Ось я, давайте спустимося вниз, приїхав на Daewoo Lanos — ось це народний депутат. У передвиборчий фонд витратив 40 тисяч, поїхав з людьми поспілкувався, які мені й сказали не голосувати за ринок землі... А у нас обранці, які приїжджають на Land Cruiser, Tesla, володіють мільйонами і ще роблять схеми, договірняки з'являються в Раді.

Не кажу вже про повій, кнопкодавів. Ось ці криворізькі схеми — вони чесні "слуги народу", а я поганий, якого потрібно було виключити. Пазл не складається.

— Створюється враження, що "цар хороший, а бояри погані". Ніхто не критикує Зеленського, винен Богдан і так далі. Ось ви стверджуєте, і Анна Скороход, що Зеленський, напевно, не знає, не чує тощо. Створюється враження, що там погані всі, крім президента.

— Я порівнював, мені це нагадує режим Віктора Федоровича (Януковича. — Ред.), Коли допуску до тіла не було, інформація не просочувалася. Україна тих років, і зараз — ми стрімко змінюємося, інформаційні технології проникають у всі будинки.

І сховатися від цього потоку важко. І якщо його до такого вже закрили, то я йому не заздрю. Але рано чи пізно він з нього вийде і що на нього чекатиме — велике питання. Або ж він не перебуває в коконі, знає все, але тоді виникає питання — за що ми боролися?

— Неформально розмовляв із деякими депутатами, кажуть, що ваше виключення з фракції — елемент боротьби груп всередині партії. І вас приписують до групи Ігоря Коломойського. Це аргументується тим, що ви просуваєте близький йому порядок денний — тісно спілкуєтеся з Олександром Дубінським, критикуєте, репостите записи з "Темного лицаря" тощо. Вас можна віднести до групи Коломойського?

— Ні, мене туди віднести не можна.

— А до групи Дубінського?

— Ні. Ми просто з Сашею у зв'язку зі спільними поглядами на ситуацію в Раді й Кабміні зійшлися. Це підтримка, не більше ніж підтримка. Ми один одного репостимо в Телеграмі, і несправедлива ситуація у фракції його також не влаштовує.

Він, на відміну від багатьох, може відкрито щось сказати, у нього є інформаційний майданчик, політична вага і йому бояться відповісти. Якщо він не буде перебувати у фракції "Слуга народу", або ми створимо, то можна обговорити спільний формат роботи. До групи Коломойського я не належу, не знаю, чи існує ця група.

— Ви згадували Телеграм-канал "Темний лицар" — хто його веде?

— Я не знаю, але у мене є припущення.

— Дубінський, Бужанський?

— Безумовно ні. Хтось із фракції, зсередини, з депутатів. Були певні інформаційні зливи і, з огляду на них, зробив висновки, але потім такі витоки припинилися.

— Як ви думаєте, хто першим покине Кабмін?

— Складно сказати. За чиїмось бажанням — навряд, але якщо хтось зрозуміє реальний стан речей – сам піде.

— Чи доживе Кабмін до весни?

— Думаю, що так.

— Скільки проживе монобольшість і монополія "Слуги народу"?

— Все залежить від президента. Якщо він почне помічати справжні проблеми і не зливати людей, які за нього, то є шанси працювати далі. У нього величезний рейтинг, якщо він притягне до відповідальності фігурантів запису, то його підтримка злетить.

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