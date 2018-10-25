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Інтерв'ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео)

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Анґела Меркель - "кульгава качка" чи таки зможе відновити свої позиції у німецькій політиці? Про це та інше в інтерв'ю Conflict Zone розповів Девід Макаллістер - високопосадовець з Європарламенту і член партії Меркель. Тім Себастіан

ведучий DW

- Як ви оцінюєте нинішню ситуацію з канцлеркою Анґелою Меркель, яка дедалі більше нагадує поранену тварину. Вона втратила ключового соратника після того, як парламентарії не проголосували за людину, яку Меркель запропонувала на пост голови фракції у Бундестазі...

Це не несподіванка. Це серйозна поразка для неї особисто, чи не так?

Девід Макаллістер

голова комітету із закордонних справ Європарламенту, депутат від ФРН

- Анґела Меркель і сама сказала, що це поразка. В умовах демократії таке трапляється.

ТС

- Це поразка для неї. Як сказав єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер, вона тепер кульгава качка. Він так і сказав: кульгава качка.

ДМ

- Анґела Меркель - канцлерка Федеративної Республіки Німеччина. Вона ...

ТС

-…вразлива, вкрай уразлива канцлерка.

ДМ

- Ймовірно, вона знову буде балотуватися на пост голови партії ХДС на партійному з'їзді на початку грудня. І я б підтримав її ...

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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