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19 листопада • оновлено в 08:24
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''Платять тільки слухняним'': Скороход дала інтерв'ю про зарплати в "Слузі", голосування і зустріч із Зеленським

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Народний депутат України Ганна Скороходперший виключений член фракції "Слуга народу". Там нардепку і її чоловіка Олексія Алякіна звинувачують у спробі дати хабар членам комітету з питань енергетики на користь російського "Газпрому", а також одіозного олігарха Павла Фукса.

Ганна Скороход усі претензії називає політичним тиском, а також небажанням брати гроші в конвертах за "правильні" голосування. Йдеться нібито про хабарі нардепам від "Слуги" в 5,10,15 тисяч доларів.

Чи правда це і яка ситуація в партії президента Володимира Зеленського Ганна Скороход розповіла в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL.

Як змінилося ваше життя за останні кілька днів?

— Я була в шоці від підтримки.

Зі сторони кого?

— Зі сторони виборців, неймовірна кількість дзвінків, повідомлень, люди з округу приходили підтримати. Дуже багато однопартійців мене підтримують, писали: "Ми з тобою", "Я б хотів опинитися на твоєму місці", "Ми вам заздримо, ви вільні". Розумію, що не можу це озвучити в ефір, адже політика є політика.

Що зараз із вашим чоловіком?

— Він під домашнім арештом.

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Ви неодноразово говорили про те, що нардепи від "Слуги народу" отримували гроші в конвертах. Посилалися як на ЗМІ, так і на Телеграм-канали, так і на особисті спостереження, але ви ніколи не називали прізвищ.

— Я не можу це зробити, підставити людей.

Які брали, або давали?

— Які брали і давали. Прийде час, усе скажу.

Чи знає керівництво фракції про цю ситуацію?

— Думаю, що так. Я не повірю, що не знає.

Вам особисто пропонували гроші, як депутатці?

— Мені особисто ні, тому що я не голосую так, як кажуть.

Дають гроші тим, хто голосує?

— Так, слухняним.

Це все робиться у вигляді зарплати, або інших преференцій?

— Також ходять чутки, що можна призначати десь своїх людей, лобіювати питання, щоб ці люди призначалися.

Анна Скороход дає брифінг щодо виключення з фракції

Анна Скороход дає брифінг щодо виключення з фракції

Буквально кілька годин тому була опублікована аудіорозмова, де імовірно депутати від "Слуги народу" з Кривого Рогу спілкуються з поліцейськими (розподіляють сфери впливу в місті.Ред.). Це теж із цього розряду?

— Та ні, думаю, це більше ініціатива самих народних обранців. Але потрібно ще повний аудіозапис послухати, щоб правоохоронці дали свою реакцію.

Ви мажоритарний кандидат від "Слуги народу". Потрапити в партію офіційно потрібно було подавши 3 законопроєкти, анкету. Ви це робили?

— Так. Це проєкт щодо сміття, начерк щодо земельної біржі. Хотіла реформу землі, але вже в іншому форматі. І третій — уже не згадаю зараз... Я потрапила не зовсім із вулиці, мене покликали в кінці січня або на початку лютого, прийшла з самого початку. Багато потрапили в "Слугу" після президентських виборів, як саме — це вже у них треба питати.

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Ходять розмови, що є групи впливу всередині "Слуги": Ігоря Коломойського, Іллі Павлюка, Кварталу, Офісу президента.

— Я знаю, що ділять так, але судячи з голосуванням — сказати складно про якийсь вплив. У мене взагалі виникає питання, чиєї групи цей вплив. Але нас так ділять, знаю про це, чула.

Дивіться відео на тему:

Ви відчували ці неформальні об'єднання?

— Ні, взагалі.

Збори в готелі "Україна", наприклад...

— Та то таке, дрібниці. Розумієте, в чому питання — хто і як організовував президентські вибори, з ким ішов. Саме окремого поділу по групах у нас немає.

Як ухвалюються рішення всередині фракції? Говорили, що якщо 70% "за", то рішення прийнято. Чи можуть змусити проголосувати за те чи інше рішення, щоб знайти 226 голосів, навіть якщо хтось не згоден?

— Є загальний чат, туди скидається інформація як голосуємо і з якого питання. Фракція збирається тільки з проблемних, резонансних питань. Або коли мажоритарники починають виступати, або просто частина нардепів. Тут вже виникає ситуація, коли є 50/50 не згодних, їм м'яко розповідають, що вони повинні погодитися.

Переконувати, переконувати. Може пройти голосування 50/50, а в підсумку 70/30 проголосують як треба. Це неправильно, є величезна кількість лобістських питань, які не в інтересах країни, людей.

Чув, що можуть подати такі закони від імені президента, а потім уже змусять голосувати, мовляв, це від президента.

— Так, є таке.

Зеленський про це знає?

— Думаю, що ні. У нього фізично немає часу у все це вникати. І в нашому випадку "свита править королем".

Свита Офіс президента, глава Андрій Богдан...

— Всі. Зокрема і керівники партії. Просто поясніть мені причини ухвалення закону про скасування пайової участі?

Це ж "Слуга народу" ухвалила.

— Добре, для кого це зроблено? Для забудовників.

Ситуація всередині фракції, пройшло вже 3 місяці роботи. Спливла інформація про конверти ще 2 місяці тому, з того часу виплати не зупинилися?

— Я чула про конверти всього один раз.

Намагалися зв'язатися з президентом щодо виключення з фракції? Чи він із вами хотів вийти на контакт?

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— Намагалася, але його помічниця трубку не брала. Зі мною ж ніхто не зв'язався.

Якби вам вдалося зв'язатися, щоб ви йому сказали?

— Про реальну ситуацію, яка відбувається всередині.

Дивіться відео на тему:

Ви думаєте він цього не знає?

— Сподіваюсь, що ні. Якщо знає, то мені дивно все, що відбувається.

Подальший перебіг подій. Вас виключають із фракції, підете в іншу партію, залишитеся позафракційною?

— Так, позафракційною. Може, щось своє придумаю.

За останні 3 місяці було багато скандалів, зашкварів і з Богданом Яременком, і з В'ячеславом Медяником, кнопкодави і так далі. Чому виключили вас, а не їх?

— Показовий виступ зробити, щоб боялися. Ми з Антоном Поляковим потрапили першими під руку. Що він не боїться голосувати і висловлювати свою думку, що я.

Не бояться Олександр Дубинський, Максим Бужанський та інші критикувати, а їх не чіпають.

— Поживемо побачимо. У мене питання, як вчинять із цими людьми, яких ми чули на записах.

Ви говорили про те, що найближчим часом можуть виключити 10-15 нардепів. Знаєте їх імена?

— Ні, але думаю, що візьмуться за всіх, хто голосує не так.

Чому, коли вас виключали, зібралося всього лише 120 осіб із фракції в 250. Чому люди не прийшли? Не знали, прогуляли, принципово не хотіли?

— Думаю, принципово не хотіли брати участь, плюс... Розумієте, на фракцію спочатку ходили всі, але коли зрозуміли: ходиш ти, не ходиш — рішення не змінюється, багато хто перестав ходити. Я теж останні рази приходила, розуміючи, що розмова йде в інше русло, йшла.

Нардепка розплакалася під час голосування за правку

Нардепка розплакалася під час голосування за правку

І фінальне питання. Вашого чоловіка пов'язують з олігархом Павлом Фуксом. Як тісно вони спілкуються?

— Він не пов'язаний. Вони не спілкуються. Те, що вони знайомі — так, іще з часів життя в Росії. Мене також пов'язують із Фуксом, але нічого спільного з ним я не маю, як і чоловік, немає спільного бізнесу. Бачила його один раз у житті, випадково.

Ми зустрілися на вечірці, ще підійшла, мені сказали, що це Паша Фукс. Я йому ще кажу: "Павле, ви мене там спонсорували, мені розповідають. Ви про це знаєте?". Смішна була ситуація, посміялися, ми з ним не в контакті.

Ви до нього негативно налаштовані?

— Я його не знаю, як можу до нього бути налаштована?

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Ексклюзив
Особи
Ганна Скороход Павло Фукс Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
законопроект Партія Слуга народу Верховна Рада України
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