В современном мире ускоренными темпами мутирует все, включая возбудителей болезней.

В дополнение к известному с древних времен ботулизму, возбуждаемому бактерией и поражающему преимущественно продолговатый и спинной мозг, появилось новое тяжелое заболевание – интернет-ботулизм, распространяемое ботами и поражающее весь головной мозг человеческой особи. Новая версия заболевания легко передается от одного незащищенного индивидуума другому посредством социальных сетей.

Почти полвека назад мир пришел к соглашению о запрещении бактериологического оружия, но что делать с новой бедой, активно используемой неадекватными режимами в агрессивных целях, пока не знает никто.

Длящаяся пятый год война Путина против Украины только внешне перешла в вялотекущий режим, сопровождающийся периодическими обострениями. На самом деле, поставленная Кремлем задача разрушения государства Украина реализуется каждый день. И происходит это без выстрелов.

Тысячи интернет-ботов ежедневно выходят на свои боевые посты с одной целью – разделить украинцев по признаку языка, веры или места проживания и столкнуть их между собой.

На каждой такой линии искусственного разлома настойчиво возводится стена непонимания, страха и ненависти, цементируемая ложью. Все силы брошены на инфицирование мозгов. Главная задача – "вдолбить" всем жителям оккупированных территорий, что Украина считает их предателями и собирается поголовно репрессировать. Одновременно жителям свободной территории страны навязчиво прививают мысль, что там, на оккупированных, все сепары, которые голосовали-убивали-пытали, и их всех надо казнить, сослать в Сибирь или на худой конец лишить гражданства. Заказчики этих усилий всеми силами пытаются перевести международный вооруженный конфликт, вызванный российской агрессией, во внутренний, или попросту в гражданскую войну в Украине. При этом основная ставка делается на эмоции семей погибших, покалеченных военных, вынужденных переселенцев и всех, кто прошел эту войну.

Центр постановки такой задачи – Кремль. Её исполнители – информационные войска России – как регулярные, так и коммерческие, а также российская агентура на территории Украины, в том числе замаскированная под радикальные патриотические движения.

Каждый, кто в силу захлестывающих эмоций, инфицирования интернет-ботулизмом, политической конъюнктуры или банально за деньги распространяет такие идеи, должен понимать, что он активно помогает Кремлю разрушать нашу страну.

Средствами обороны от информационной агрессии должны были бы стать система психологической реабилитации прошедших эту войну и пострадавших на ней, а также мирный план власти, основанный на украинском национальном интересе, понятный и принимаемый гражданами. Не продиктованная Путиным капитулянтская "минская формула", а именно мирный план, включающий реальные шаги по освобождению Крыма и Донбасса и программу послевоенного урегулирования, обеспечивающую решение всех проблем, накопившихся за годы войны и оккупации.

Но, видимо, даже высокий забор не спасает особей, обитающих на Банковой, от инфицирования мозга. Подтверждение тому – попытка лишить население оккупированного Крыма украинского гражданства и тем самым навсегда оставить полуостров агрессивным соседям.

Нынешняя власть уже неизлечима.

Доказательством здоровья кандидатов в новую должен быть реальный мирный план для страны и её граждан.

Тестом на состояние здоровья общества станет реальная способность избрать власть, имеющую реальные планы и способную их воплотить.

Интернет-ботулизм, пожалуй, единственная болезнь, при которой стоит заняться самолечением. Главный рецепт – думать, прежде чем говорить и делать.