Інтенсивно "кричати": екс-регіоналка вирішила тренувати українців

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко оголосила про проведення свого нового тренінгу "Перемагай з переконуй", який вже висміяли користувачі мережі.

"Олена Бондаренко анонсувала черговий свій тренінг "орательного мистецтва "в Києві. І адже без будь-якого боягузтва рветься "просвіщати" Київ прямо з московського рейсу практично!", - пише в своєму Facebook політолог Олексій Голобуцький.

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Тренінги заплановані на 5 і 6 липня.

Коментатори іронізують над планами екс-регіоналки.

"Половина тих, хто зібрався туди, думає, що там навчать оральному мистецтву", "Потрібно туди Ніцой направити. Для діалогу", "Навіщо так багато слів? Написала б просто - "Навчаю брехати і маніпулювати", "Сходити чи що, зіпсувати свято?" , - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Бондаренко в ефірі російського телебачення заявила, що Україна знаходиться на межі повної політичної ізоляції і економічного занепаду.