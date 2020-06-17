Інсульт у Порошенка-старшого трапився після звістки про можливий арешт сина, – джерело

Батько Петра Порошенка Олексій Іванович помер внаслідок інсульту, який трапився 15 червня після того, як він дізнався, що сина викликають в суд для обрання запобіжного заходу й що прокуратура вимагає арешту п’ятого президента.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від власного джерела в офісі Порошенка.

Джерело також повідомило, що 11 червня в родинному колі Порошенки відзначили день народження Олексія Івановича, і ніщо не віщувало трагедії. Попри поважний вік та певні проблеми зі здоров’ям, Порошенко-старший почувався добре.

Петро Порошенко дізнався про інсульт батька під час допиту в Апеляційному суді Києва, де він саме давав свідчення у справі про державну зраду Януковича. Фотографам вдалося зафіксувати той момент, коли у перерві судового засідання Порошенку телефоном повідомили страшну новину.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати Олексія Івановича, і в ніч на 16 червня він помер.