Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео)

Спецоперацію СБУ щодо псевдовбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських та німецьких політиків тепер багато запитань до української влади."Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення маніпуляцією українських спецслужб, яка стала новим кроком в інформаційній війні. Завжди є вкрай небезпечною для уряду гра фактами для створення фейкових історій, особливо за допомогою журналістів.