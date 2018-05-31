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Інсценування вбивства Бабченка: що про це думають на Заході? (відео)

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Спецоперацію СБУ щодо псевдовбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка дуже неоднозначно сприйняли на Заході. У європейських та німецьких політиків тепер багато запитань до української влади."Репортери без кордонів" висловлюють своє глибоке обурення маніпуляцією українських спецслужб, яка стала новим кроком в інформаційній війні. Завжди є вкрай небезпечною для уряду гра фактами для створення фейкових історій, особливо за допомогою журналістів.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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