Інститут радників президента зруйновано, у Єрмака їх вп’ятеро більше, – КВУ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак має в п’ять разів більше офіційних радників, ніж президент Володимир Зеленський.

Як повідомив у Facebook Комітет виборців України, це свідчить про те, що інститут радників президента фактично зруйновано.

Так, у Єрмака є 20 радників, а у Зеленського – лише 4.

Радниками президента є Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко та Михайло Радуцький. Усі вони працюють на позаштатній основі.

Радниками Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов, Олексій Арестович.

Інформація щодо проведення засідань групи радників президента України відсутня, що може свідчити, що вони жодного разу не збиралися.

"Це означає, що глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 грудня Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони.