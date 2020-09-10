Інспекцію "ДНР" позицій ЗСУ тимчасово скасували – джерело в ОПУ

Призначена спільна інспекція ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області сьогодні, 10 вересня, не відбудеться.

Як повідомляють джерела OBOZREVATEL в Офісі президента України, ця "інспекція" не переноситься, а тимчасово скасовується.

"Представники терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР "сиділи в складі ЦСКК ще з 2014 року. Їхню участь у переговорах визначено Мінськими домовленостями, і зараз вони присутні в ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не проводить діалогу з терористами, тому президент України безпосередньо говорить із президентом РФ. Адже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором", – зазначили в ОПУ.

Джерело додало, що зараз в ОПУ шукають "грамотних юридичних рішень", щоб закінчити війну і зберегти суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що в середу, 9 вересня, на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми, Донецька область.

При цьому глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що рішення провести інспекцію позицій ЗСУ біля н.п. Шуми на Донбасі було ухвалено на переговорах ТКГ із "доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.

Пізніше в Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL: