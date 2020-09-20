Якщо в нас, то й у них, – Кравчук виступив із пропозицією оглянути позиції "Л/ДНР"

Інспекція позицій на Донбасі повинна бути двосторонньою, оскільки російські найманці близько 50 раз порушували режим припинення вогню.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він нагадав, що Україна відмовилася від спільного інспектування з бойовиками поблизу н.п. Шуми через порушення домовленостей іншою стороною.

За його словами, українська сторона заявила, що потрібно спочатку "відпрацювати механізми".

Перший український президент зазначив, що не знає, чи буде нова спроба інспектування, але вона може відбутися лише за умови перевірки позицій не тільки ЗСУ, а й "Л/ДНР".

"Я не знаю, як вирішить, як ми вирішимо, це не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати тільки в одному випадку – те, що буде, щоб воно [інспектування] не було одностороннім. Якщо інспектування, то в нас і в них, тому що ми маємо десятки, близько 50 випадків, коли та сторона порушує ті ж Мінські домовленості, які, як вони кажуть, порушуємо ми", – сказав політик.

Кравчук уточнив, що Україна погодилася на одноразову інспекцію, але вона зірвалася. Після цього українська сторона в ТКГ "поставила питання про створення механізмів, які б діяли постійно, а не один раз".

"І звичайно, я підкреслюю, що якщо буде прийнято рішення будь-якого характеру, то вони стосуватимуться обох сторін – і тієї, і нашої сторони обов'язково. Буде так, а не односторонньо. Загалом, політика – це рух назустріч, а не односторонній" , – додав глава делегації ТКГ.

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