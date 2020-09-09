У Зеленського пояснили рішення ТКГ щодо спільної інспекції України та бойовиків

Юридично інспекцію позицій ЗСУ біля населеного пункту Шуми на Донбасі, затверджену на засіданні ТКГ 9 вересня, буде проводити посередник – ОБСЄ, – а не сторони конфлікту.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України на офіційному сайті. Однак, як уточнюється в тексті, представники організації будуть проводити перевірку "в супроводі представників сторін".

Україна погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.

"Із метою спростування фейків і недопущення нових провокацій досягнута домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи щодо спільної інспекції в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Юридично інспекцію проводять не сторони військового конфлікту, а посередник – ОБСЄ в супроводі представників сторін", – сказано в повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною.

"Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталася Україні в спадок від деяких "великих" дипломатів", – написала пресслужба.

Вона додала, що Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, двосторонній українсько-російський механізм, був створений на виконання Мінського протоколу у вересні 2014 року.

В ОП зазначили, що Росія вийшла із СЦКК. За словами пресслужби, кожна "нормальна людина" розуміє, з якою метою це було зроблено.

"Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім одного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом із міжнародним співтовариством закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватися від цього – абсурдно", – сказано в тексті.

Офіс президента підкреслив, що ключовим пріоритетом для України є збереження життів захисників і цивільних осіб на Донбасі, а також засудив політичні маніпуляції на цю тему.

Як писав OBOZREVATEL: