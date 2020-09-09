У Зеленського пояснили рішення ТКГ щодо спільної інспекції України та бойовиків
Юридично інспекцію позицій ЗСУ біля населеного пункту Шуми на Донбасі, затверджену на засіданні ТКГ 9 вересня, буде проводити посередник – ОБСЄ, – а не сторони конфлікту.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента України на офіційному сайті. Однак, як уточнюється в тексті, представники організації будуть проводити перевірку "в супроводі представників сторін".
Україна погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.
"Із метою спростування фейків і недопущення нових провокацій досягнута домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи щодо спільної інспекції в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Юридично інспекцію проводять не сторони військового конфлікту, а посередник – ОБСЄ в супроводі представників сторін", – сказано в повідомленні.
В Офісі президента наголосили, що ОБСЄ неодноразово підтверджувала безпідставність будь-яких звинувачень щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною.
"Якщо хтось не довіряє ОБСЄ, нехай побачить правду на власні очі. Якщо хтось не розуміє можливого механізму такого інспектування, рекомендуємо освіжити в пам'яті історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів із виконання Мінських домовленостей – ту частину, яка визначає сторони на лінії розмежування і яка дісталася Україні в спадок від деяких "великих" дипломатів", – написала пресслужба.
Вона додала, що Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, двосторонній українсько-російський механізм, був створений на виконання Мінського протоколу у вересні 2014 року.
В ОП зазначили, що Росія вийшла із СЦКК. За словами пресслужби, кожна "нормальна людина" розуміє, з якою метою це було зроблено.
"Але наявність такої мети не означає її реалістичності. Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім одного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом із міжнародним співтовариством закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватися від цього – абсурдно", – сказано в тексті.
Офіс президента підкреслив, що ключовим пріоритетом для України є збереження життів захисників і цивільних осіб на Донбасі, а також засудив політичні маніпуляції на цю тему.
Як писав OBOZREVATEL:
На Донбасі 6 вересня в результаті ворожих обстрілів і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення. Пізніше один із поранених Героїв також помер.
Крім того, волонтерка Ірина Каптур повідомила, що на Донбасі вщент згоріли шість позицій ЗСУ. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
9 вересня відбулося термінове засідання Тристоронньої контактної групи, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н.п. Шуми разом із представниками координатора від ОБСЄ.