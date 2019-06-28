"Іншого шляху немає!" Береза різко осадив Зеленського через Росію

Член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Борислав Береза різко прокоментував позицію президента України Володимира Зеленського щодо санкцій проти Росії.

У своєму Facebook Береза процитував слова президента про повернення російської делегації в ПАРЄ: "Кожен з цих людей, з ким я зустрічався, говорив мені: Володимире, зрозумійте. Така ситуація. ПАРЄ – це майданчик для переговорів. Тобто, це рішення було вже давно. Давно. У кожної людини, з ким я обговорював це питання. Вони знали відповідь на всі 100 відсотків..."

"Пане президенте, нам всі ці роки перші особи Европи казали, що вже все вирішено. Казали, що не варто опиратися. Що треба зрозуміти... Ми не розуміли, ніколи не погоджувались, та опирались. Так, ми йшли наперекір. Ломали їх плани та руйнували їх намагання. Ми відстоювали Україну всіма можливими та неможливими способами. Саме тому росіян змогли повернули лише в 2019 році, а не раніше. Ми - це українська делегація у ПАРЄ", – підкреслив нардеп.

"І якщо Ви захочете, щоб ми розповіли, як ми цього досягали, то ми готові поділитися з Вами своїм досвідом. Але це можна зробити виключно якщо Ви проявите це бажання. Іншого шляху немає. Або можете і далі погоджуватись з тим, що Вам будуть казати лідери інших країн. Але тоді будьте готові до того, що одного дня вони скажуть Вам, що треба відмовитися від Криму, Донбасу або ще якоїсь частини України. Розумію, що Ви цього не бажаєте. Тож чекаємо на Ваше рішення. Призначай...Те!" – уклав Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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