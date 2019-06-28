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"Іншого шляху немає!" Береза різко осадив Зеленського через Росію

15.9тЧитати матеріал російською

Член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Борислав Береза різко прокоментував позицію президента України Володимира Зеленського щодо санкцій проти Росії.

У своєму Facebook Береза процитував слова президента про повернення російської делегації в ПАРЄ: "Кожен з цих людей, з ким я зустрічався, говорив мені: Володимире, зрозумійте. Така ситуація. ПАРЄ – це майданчик для переговорів. Тобто, це рішення було вже давно. Давно. У кожної людини, з ким я обговорював це питання. Вони знали відповідь на всі 100 відсотків..."

"Іншого шляху немає!" Береза різко осадив Зеленського через Росію

"Пане президенте, нам всі ці роки перші особи Европи казали, що вже все вирішено. Казали, що не варто опиратися. Що треба зрозуміти... Ми не розуміли, ніколи не погоджувались, та опирались. Так, ми йшли наперекір. Ломали їх плани та руйнували їх намагання. Ми відстоювали Україну всіма можливими та неможливими способами. Саме тому росіян змогли повернули лише в 2019 році, а не раніше. Ми - це українська делегація у ПАРЄ", – підкреслив нардеп.

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"І якщо Ви захочете, щоб ми розповіли, як ми цього досягали, то ми готові поділитися з Вами своїм досвідом. Але це можна зробити виключно якщо Ви проявите це бажання. Іншого шляху немає. Або можете і далі погоджуватись з тим, що Вам будуть казати лідери інших країн. Але тоді будьте готові до того, що одного дня вони скажуть Вам, що треба відмовитися від Криму, Донбасу або ще якоїсь частини України. Розумію, що Ви цього не бажаєте. Тож чекаємо на Ваше рішення. Призначай...Те!" – уклав Береза.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Теми
Санкції проти РосіїРосійсько-український конфлікт
Особи
Борислав БерезаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Anin Georgij
Anin Georgij
Арьев, Гончаренко, Геращенко, Береза и большая-большая компания. Именно ВАС послали в ПАСЕ. Если Европа не прислушалась, не восприняла ВАШИ аргументы, как постоянных (уже который год) членов ассамблеи, то это, в первую очередь, ВАША вина. Иначе тогда зачем ВЫ там столько лет заседаете? И зачем ВАС туда было посылать, если, как оказалось, ВЫ НИ ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТЕ?
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Anin Georgij, Вина тут полностью на президенте,он не отстаивал интересы Украины,а просто слушал и молчал,вот и результат.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Береза мразь
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Сидоров Андрей, Мразь тут ты,вылезло и тявкаешь,а Береза истинный сын своей страны.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Рейт Адам, ушлепок,ты в реале адам,да еще и рейт?
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Мир Миру
Мир Миру
Які елементарні речі приходиться розтлумачувати...
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