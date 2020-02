"Іншого корабля немає": Казарін пояснив провали Зеленського і звернувся до українців

Журналіст Павло Казарін заявив, що, на його думку, президент Володимир Зеленський має туманне уявлення про правила дипломатії, економічні закони і особливості державного управління.

Як він написав у статті на LIGA.net, у президента тут вакуум, і майбутнє України багато в чому залежить від того, хто буде заповнювати цю порожнечу.

"Я охоче допускаю, що у шостого президента України є вакуум розуміння процесів. Швидше за все, він недооцінює потенціал агресії і масштаб викликів. Швидше за все, він переоцінює можливості для компромісу з Москвою і власні можливості", – написав журналіст.

"В оточенні Зеленського сьогодні опинилися найрізноманітніші люди. Процес формування його команди нагадував вир, який затягнув в президентську орбіту як реформаторів, так і їх супротивників. Як прихильників суверенітету, так і капітулянтів. Як базарників, так і лобістів фінансово-промислових груп. Між цими таборами тепер йде війна за доступ до тіла. Відлуння якої ми час від часу спостерігаємо", – зазначив Казарін.

На його переконання, сьогодні головним завданням для України є просто пережити Зеленського.

"Причому, зробити це бажано з мінімальними втратами. Раніше країна вже пережила п'ятьох президентів, і є надія, що зможе пережити шостого. Причому, навіть поразки, що не трапилися, можна сприймати найближчі 4 роки як перемоги", – сказано в статті.

Він додав, що дев'ять місяців тому пасажири судна вручили штурвал людині, яка була до цього не готовою.

"Його команда неоднорідна: хтось хоче відправити корабель на рифи, хтось – довести до пункту призначення, хтось – віджати собі пару палуб. Але мені складно зрозуміти тих, хто з саркастичною посмішкою чекає найгіршого сценарію. "Я ж казав" звучить безглуздо з вуст людини, що бовтається у відкритому морі на рятувальному плоту. Іншого корабля у нас немає. Ми всі пов'язані спільною долею. А тому failure is not an option (провал – це не варіант – Ред.)", – написав Казарін.

