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2 лютого • оновлено в 00:34
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"Іншого корабля немає": Казарін пояснив провали Зеленського і звернувся до українців

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Журналіст Павло Казарін заявив, що, на його думку, президент Володимир Зеленський має туманне уявлення про правила дипломатії, економічні закони і особливості державного управління.

Як він написав у статті на LIGA.net, у президента тут вакуум, і майбутнє України багато в чому залежить від того, хто буде заповнювати цю порожнечу.

"Я охоче допускаю, що у шостого президента України є вакуум розуміння процесів. Швидше за все, він недооцінює потенціал агресії і масштаб викликів. Швидше за все, він переоцінює можливості для компромісу з Москвою і власні можливості", – написав журналіст.

"Іншого корабля немає": Казарін пояснив провали Зеленського і звернувся до українців

"В оточенні Зеленського сьогодні опинилися найрізноманітніші люди. Процес формування його команди нагадував вир, який затягнув в президентську орбіту як реформаторів, так і їх супротивників. Як прихильників суверенітету, так і капітулянтів. Як базарників, так і лобістів фінансово-промислових груп. Між цими таборами тепер йде війна за доступ до тіла. Відлуння якої ми час від часу спостерігаємо", – зазначив Казарін.

На його переконання, сьогодні головним завданням для України є просто пережити Зеленського.

"Причому, зробити це бажано з мінімальними втратами. Раніше країна вже пережила п'ятьох президентів, і є надія, що зможе пережити шостого. Причому, навіть поразки, що не трапилися, можна сприймати найближчі 4 роки як перемоги", – сказано в статті.

Він додав, що дев'ять місяців тому пасажири судна вручили штурвал людині, яка була до цього не готовою.

"Його команда неоднорідна: хтось хоче відправити корабель на рифи, хтось – довести до пункту призначення, хтось – віджати собі пару палуб. Але мені складно зрозуміти тих, хто з саркастичною посмішкою чекає найгіршого сценарію. "Я ж казав" звучить безглуздо з вуст людини, що бовтається у відкритому морі на рятувальному плоту. Іншого корабля у нас немає. Ми всі пов'язані спільною долею. А тому failure is not an option (провал – це не варіант – Ред.)", – написав Казарін.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Казарін заявив, що поки президент РФ Володимир Путін перебуває на своїй посаді, Україні буде важко вести успішні переговори по Донбасу і переписати Мінські угоди.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Павло Казарін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Не помню, чтобы Казарин так апокалиптически высказывался о кадровых про.бах Порошенко, типа Гелетея, Грицака, Луценко и т.д. Зеленский при реальной власти 5 месяцев, идет только становление команды. Помнится у Трампа была чехарда госсекретарей, министров обороны , советников, сменилось по 3-4 человека, пока только через полтора 2 года команда не устаканилась. А тут все требуют от Зеленского за 2 дня результатов, что не делалось 30 лет, наоборот, делалось то, что ухудшало ситуацию
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kolesnikov dzhon
kolesnikov dzhon
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь =---- http://xx.org.ua/mblog
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Иванович Василий
Иванович Василий
Апрель покажет - не поздно ли пережидание-то. Разговор-то все время шел о сроке до апреля, вот и дожить вначале надо, чтобы увидеть расклады к концу апреля.
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