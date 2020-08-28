Іноземцям закрили в’їзд в Україну: в Кабміні пояснили, що робити з квитками

З 28 серпня в Україні набули чинності обмеження перетину кордону для громадян інших країн – деяким фактично заборонили в’їзд.

Іноземцям, які вже встигли придбати квитки на цю дату, порадили змиритися із ситуацією. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Щодо іноземців, які придбали квитки на 28 серпня в Україну, – на жаль, це форс-мажор, і нам треба з цим змиритися", – сказав він.

За словами чиновника, пандемія коронавірусу взагалі стала причиною руйнування багатьох планів як для держави, так і для кожної окремої людини.

"Але це та необхідна умова (обмеження вֺ’їзду. – Ред.), яку ми маємо забезпечити, щоби зберегти здоров’я не тільки співгромадян, але й людей, які прилітають до України", – підкреслив Немчінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів України закрив із 29 серпня й до кінця вересня в'їзд до країни іноземцям, крім тих, хто має документи на проживання, та низки інших категорій.

Однак згодом, за рішенням уряду, цю дату перенесли й о 00:00 28 серпня закрили в'їзд в Україну іноземцям у зв'язку з епідеміологічною ситуацією.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що закрити в’їзд в Україну для деяких категорій іноземних громадян на день раніше було вирішено, зокрема, щоб не допустити порушення законодавства на кордоні.

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