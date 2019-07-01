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Інна Богословська: поставте політику відверте питання

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 1 липня стане український політик і підприємець, депутат Верховної Ради України трьох скликань Інна Богословська.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Відтепер героями передачі будуть відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Інна Богословська: поставте політику відверте питання

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Богословською сьогодні о 17:30.

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не дождетесь
не дождетесь
так я не понял, а кто политик?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Куди годна ця хрома утка?
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