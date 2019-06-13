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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Ініціатор декомунізації В'ятрович приєднався до партії Порошенка

2.4тЧитати матеріал російською

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що приєднується до партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про своє рішення він розповів у відеозверненні, опублікованому на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це — політична сила, програму якої я поділяю. Це — команда, яка об'єднує досвід і здатність до змін. Мені до вподоби те, що вони зробили для розвитку фундаменту нашої державності. Знаю — ми маємо відвагу приймати виклики і будемо мати силу відвести загрози", — сказав В'ятрович.

Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

day.kyiv.ua

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Він запевнив, що не піде ні на які компроміси щодо національних інтересів і наголосив, що саме через загрозу реваншу вирішив підтримати команду, якої зараз потребує парламент України. "Зміни в Україні будуть українськими", — пообіцяв директор УІНП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Серед пріоритетів — звільнення від російської окупації анексованого Криму і захоплених територій Донбасу, вступ до ЄС і НАТО.

Список політичної сили підтримав позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош. Він зазначив, що до "ЄС" увійшли багато його друзі по Майдану і війні, яких він вважає справжніми патріотами.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир В'ятровичПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Несмотря на решение суда Госкино так и не выдало прокатное удостоверение сериалу «Сваты». -Значит, кумовья все еще при власти…
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
На кол его надо.
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