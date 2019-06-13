Ініціатор декомунізації В'ятрович приєднався до партії Порошенка

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що приєднується до партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про своє рішення він розповів у відеозверненні, опублікованому на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це — політична сила, програму якої я поділяю. Це — команда, яка об'єднує досвід і здатність до змін. Мені до вподоби те, що вони зробили для розвитку фундаменту нашої державності. Знаю — ми маємо відвагу приймати виклики і будемо мати силу відвести загрози", — сказав В'ятрович.

Володимир В'ятрович day.kyiv.ua

Він запевнив, що не піде ні на які компроміси щодо національних інтересів і наголосив, що саме через загрозу реваншу вирішив підтримати команду, якої зараз потребує парламент України. "Зміни в Україні будуть українськими", — пообіцяв директор УІНП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда "Європейської солідарності" визначила ключові завдання, з якими вона йде на вибори до Верховної Ради. Серед пріоритетів — звільнення від російської окупації анексованого Криму і захоплених територій Донбасу, вступ до ЄС і НАТО.

Список політичної сили підтримав позафракційний народний депутат України, командувач Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош. Він зазначив, що до "ЄС" увійшли багато його друзі по Майдану і війні, яких він вважає справжніми патріотами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!