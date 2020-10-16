Сім законних причин, за якими організаторів опитування Зеленського треба гнати в шию з виборчих дільниць! Які закони порушив президент, оголосивши проведення опитування на виборчій дільниці - роз'яснення Андрія Магери

Щоб законно зірвати опитування Зеленського на кожній виборчій дільниці, треба мати в руках конкретні закони України, які це опитування порушує, щоб пояснювати свої дії поліції і пройдисвітам, які посміють це ганебне опитування проводити. Отже, Зеленський оголосив опитування таким чином:

"25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі п'ять важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні і в Інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками або таксистами, про те, про що раніше нас ніколи не питали. П'ять важливих питань, щоб дізнатися твою думку".

Для Цензор.Нет порушення Зеленського прокоментував екс-заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.

"По-перше, президент порушив статті 106 та 19 Конституції України. Стаття 106 визначає вичерпний перелік повноважень президента, серед яких нема права на оголошення та проведення опитувань. А стаття 19 говорить, що посадові особи мають діяти виключно в рамках повноважень. Це зроблено для забезпечення принципу розподілу влади.

По-друге, стаття 52 Виборчого кодексу - заборонена будь-яка агітація у день напередодні голосування і в день голосування. А тут існує агітація. Хоч і прихована. Президент фактично агітує за свою партію через просування тез її передвиборчої програми у день виборів.

По-третє, частина четверта статті 248 ВК - виборець може перебувати у приміщенні ДВК лише на час, необхідний для голосування. Іншого нічого просто не може бути.

По-четверте, частина восьма статті 36 ВК встановлює перелік осіб, які присутні під час голосування у приміщенні ДВК. А третя - п’ята статті 38 ВК - права і обовязки членів виборчих комісій особи, які працюють на виборчій дільниціі. В статтях зазначаються - кандидати, уповноважені особи партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, представники ЗМІ. Все. Нема кому проводити опитування, усі інші поза законом. Права і обовязки визначаються лише Кодексом і більше нічим, так шо залучати виборчкоми для опитування на дільницях не можливо.

По-шосте, закон про "Державний реєстр виборців", статті 11 та 12 гарантують безпеку особистих даних та підконтрольність реєстра політичним партіям, які мають фракції у парламенті, проводити президентське опитування на базі Державного реєстру без рішення Верховної Ради неможливо. А звідки брати списки для опитування - інших списків не існує.

По-сьоме, порушена організація роботи виборчих комісій, що регулюється законом про ЦВК та постановами ЦВК. Яким чином проводити опитування без організації роботи в межах виборчої дільниці? Тільки за законом та рішенням ЦВК".

Ідея проведення опитувань у президента Зеленського була вже давно. Так, президент подав законопроект № 3612 від 9 червня 2020 року "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", який був прийнятий в першому читанні Верховною Радою. Та тільки так і не проголосувала в цілому президентська більшість за цей закон. Він викликав різку критику депутатів, оскільки дозволяв провести референдум за рішенням трьох мільйонів виборців, що перетворювало референдум в інструмент маніпуляцій будь-якого фінансово-політичного угрупування, в тому числі Медведчука, і розколювати країну такими рішеннями Слуги народу не наважилися.

У вересні 2020 го Зеленський знову повернувся до ідеї мобілізувати свій електорат через опитування. І спробував змусити Слуг проголосувати законопроект №4043 "Про внесення змін до Закону України" Про Центральну виборча комісію "Щодо опитувань Громадської думки", згідно з яким на виборчих дільницях можна було проводити опитування за рішенням Кабміну. Оскільки все це також повністю суперечило Конституції, і цей законопроект був провалений.

І ось нарешті Зеленський плюнув на парламент і на свою фракцію і на Конституцію і закони - а вирішив зробити так, як він хоче без всяких підстав. І просто заявив, що буде проводити опитування на дільницях, не вказавши ніяких законних підстав. По суті Зеленський в інтересах своєї партії грубо порушив принцип поділу влади, який створений спеціально, щоб не допустити підігрування президентом своїй партії.

Ініціатива Зеленського - це корупція. Не вказані джерела фінансування цього опитування, питання якого відповідають програмі партії президента.

Якщо Зеленський хоче робити опитування і референдуми - нехай приймає закон зі своєю більшістю. А порушувати закон наше суспільство президенту не дозволить. Незаконна афера з опитуванням Зеленського на виборчих дільницях підлягає скасуванню, а тих, хто посміє проводити незаконне опитування на дільницях, законослухняні громадяни повинні гнати в шию, озброївшись ось цим списком грубих порушень.