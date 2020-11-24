Інфекціоністка – про необхідність госпіталізації Зеленського у "Феофанію": це не VIP-історія

Українськая лікарка-інфекціоністка, професорка та докторка медичних наук Ольга Голубовська вважає, що підстави для госпіталізації президента Володимира Зеленського в лікарню "Феофанія" були.

В ефірі телеканалу "Наш" 24 листопада вона зазначила, що ця тема політизована (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Голубовська відповіла ствердно на запитання ведучого про те, що це не VIP-історія і госпіталізація дійсно була необхідною.

"Президент України, як і будь-яка інша людина, має право на надання медичної допомоги. Я б не сказала, що не було показань до госпіталізації. Не потрібно опускатися до обговорення того, хто і чиє ліжко зайняв", – зазначила лікар.

На зауваження про те, що "Феофанія" не є інфекційною лікарнею, Голубовська підкреслила, що зараз такі всі медичні установи, тому їх перепрофілюють під лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вилікувався від коронавірусу і 23 листопада вже вийшов на роботу в офіс президента після того, як був госпіталізований у "Феофанію".

Також 23 листопада тест глави ОП Андрія Єрмака показав негативний результат.