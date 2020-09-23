"Інавгурація" Лукашенка не означає визнання його легітимним президентом, – Кулеба

Юрій Сергієнко Політика 23:05, 23.09.2020 Оновлено: 23:40, 23.09.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що "інавгурація" Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним президентом Білорусі.

Водночас глава відомства уточнив, що Україна підтримує білоруський народ, але не втручається в справи країни, написав він у Twitter.

"Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на перебіг виборчої кампанії в Білорусі і подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави", – йдеться в заяві міністра.

Twitter Дмитра Кулеби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація незаконно обраного президента Олександра Лукашенка. Церемонія проводилася в Палаці незалежності без анонса і телетрансляції.

Зі свого боку в Міністерстві юстиції Білорусі заявили, що "інавгурація" Лукашенка "була законною", а забезпечення прямої трансляції церемонії або запрошення іноземних дипломатів не є обов'язковим.

Нагадаємо, вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх результати – під питанням і не визнані ЄС та Україною. За даними ЦВК, переміг Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Водночас опозиція не згодна з результатами виборів і проводить акції протесту.

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