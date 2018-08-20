МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

Інакше - вічна війна: Ющенко закликав до переговорів з Росією

3.7тЧитати новину російською

Конфлікт на Донбасі не є національним, тому для його врегулювання мають відбутися багатосторонні переговори за участі "тих, хто і став його автором".

Таку пропозицію на своїй сторінці у Facebook висловив третій президент України Віктор Ющенко, зазначивши, що війна нав'язана Україні ззовні.

За його словами, нині в Європі 7 конфліктів, 6 з яких відбуваються у східній її частині, а постійної стороною у конфлікті на сході Європи є Росія.

Новини
"Все вже зроблено": Ющенко дав конкретний прогноз щодо Томосу

"До того ж вона виступає окупантом і агресором! Питання конфлікту на сході України або у Криму - це питання не тільки українське. Воно стосується поляка, чеха та інших. Тут не йдеться про землю, а про простір, який називається "русскій мір" , - наголосив Ющенко.

Він також нагадав, що Росією активно нав'язується Європі думка, що війна на Донбасі - це внутрішньоукраїнський, громадянський конфлікт, але насправді це не так.

"Багато років Україна не мала своєї держави, у нас забирали мову, рвали. Але у нас немає суперечностей, які б змусили нас взятися за зброю. На порядку денному питання, як врегулювати такий конфлікт - глибокий, не національний. Дуже важливо, щоб за столом переговорів сиділи ті, хто є авторами конфлікту. Інакше такий конфлікт буде тривати вічно!" - резюмував Ющенко.

Новини
Жарти убік: Ющенко розгромив "президентів" Зеленського і Вакарчука

Нагадаємо, раніше Ющенко заявив, що Україні для перемоги у війні з Росію необхідно дотримуватися комплексного плану, що складається з низки компонентів.

За його словами, даний план має вибудувати Верховна Рада, та головне, вважає Ющенко - необхідні сильні економіка і фінансова система.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віктор Ющенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
7
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Базака Татьяна
Базака Татьяна
Добрый дегь, у кoго гипертония - срoчнo чиcтитe соcуды! Этo навсeгдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наші блоги