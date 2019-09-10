Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:44
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Імпічмент Зеленського: як працюватимуть нові правила і хто зможе звільнити президента

Читати матеріал російською

Верховна Рада 10 вересня розгляне законопроєкт про імпічмент президента України. Нова процедура дозволить звільнити Володимира Зеленського і будь-якого наступного главу держави.

Про те, що таке імпічмент і як він працюватиме – у матеріалі OBOZREVATEL.

За що можуть звільнити президента?

Річ у тім, що в українському законодавстві чітко не була прописана процедура дострокового припинення повноважень президента. Тепер же усунути главу держави можна буде законно, якщо він скоїв зраду або будь-який злочин. Причому таку пропозицію у вигляді законопроєкту висунув сам Зеленський.

Підстава для початку процедури – письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія.

Володимир Зеленский

Володимир Зеленский

Як доведуть провину президента?

Комісія, згідно із законопроєктом, розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Новини
Рада 9.0. Враження та що важливо знати про перший день

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Хто може звільнити президента?

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради у письмовій формі вибачиться перед президентом.

Що було раніше?

  • Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який мав ліквідувати правову колізію в українських законах. Але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето.

  • В українському законодавстві чітко не прописана процедура дострокового припинення повноважень президента.

  • З одного боку, така можливість зазначена у статті 111 Конституції. Там написано, що питання дострокової відставки ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту (226 нардепів і більше).

  • Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка і визначає провину президента. До неї входять як нардепи, так і слідчі разом зі спецпрокурором.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Реформи Зеленського
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
реформа Імпічмент президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
11
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel