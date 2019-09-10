Імпічмент Зеленського: як працюватимуть нові правила і хто зможе звільнити президента

Верховна Рада 10 вересня розгляне законопроєкт про імпічмент президента України. Нова процедура дозволить звільнити Володимира Зеленського і будь-якого наступного главу держави.

Про те, що таке імпічмент і як він працюватиме – у матеріалі OBOZREVATEL.

За що можуть звільнити президента?

Річ у тім, що в українському законодавстві чітко не була прописана процедура дострокового припинення повноважень президента. Тепер же усунути главу держави можна буде законно, якщо він скоїв зраду або будь-який злочин. Причому таку пропозицію у вигляді законопроєкту висунув сам Зеленський.

Підстава для початку процедури – письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія.

Володимир Зеленский

Як доведуть провину президента?

Комісія, згідно із законопроєктом, розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які мають підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину.

Хто може звільнити президента?

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менш ніж 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради у письмовій формі вибачиться перед президентом.

Що було раніше?

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який мав ліквідувати правову колізію в українських законах. Але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето.

В українському законодавстві чітко не прописана процедура дострокового припинення повноважень президента.

З одного боку, така можливість зазначена у статті 111 Конституції. Там написано, що питання дострокової відставки ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту (226 нардепів і більше).

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка і визначає провину президента. До неї входять як нардепи, так і слідчі разом зі спецпрокурором.

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