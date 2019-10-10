"Я живий, мені соромно": Зеленський зізнався, чого хочуть від нього американці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би увійти в історію, ухвалюючи правильні рішення для країни, якими змогли б пишатися його діти та внуки.

Про це глава держави сказав у четвер, 10 жовтня, під час спілкування з журналістами на пресмарафоні. Зеленський зазначив, що він би не хотів запам'ятатися тільки історією з можливим імпічментом президента США Дональда Трампа.

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість створення голлівудськими режисерами фільму про скандал із ним і з Трампом, президент зізнався, йому не подобається ця ідея.

"Американці справді вже до мене звертаються, але не через цю справу", – сказав він. Зеленський пояснив, що їх цікавить те, що він є "іншою людиною в політиці".

"Зараз уже обговорюють зі мною зйомки кіно про мене. Мені здається, що це не дуже... Скажімо так, мені трохи соромно. Зараз я молодий, живий, як це – знімати кіно про мене?" – сказав український глава.

"Питання не в тому, чи знімають про тебе фільм, а в тому, що знімають. А я ще не зробив усього того, чого хочу", – додав він, сказавши, що пишається більше поверненням українців-політв'язнів, а не розмовою з Трампом.

Зеленський на пресмарафоні Скрін відеотрансляції

Як писав OBOZREVATEL, під час пресмарафону стався інцидент, коли жінка, яка представилася вдовою АТОвця, намагалася прорватися до президента України Володимира Зеленського.

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