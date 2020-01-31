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31 січня • оновлено в 13:38
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Імпічмент Трампа: Зеленський розповів, чи зіпсувалися відносини із США

1.1т
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Президент України Володимир Зеленський розповів, чи вплинула на відносини України і США ситуація з імпічментом американського глави Дональда Трампа.

Свою думку він висловив під час зустрічі з Державним секретарем США і представниками ЗМІ. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану).

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"Мені здається, що навпаки, у нас дуже хороші відносини між нашими країнами, ми хочемо, щоб ці відносини були не тільки на словах. Сполучені Штати підтримують і захищають Україну, це правда. І підтримують нашу територіальну цілісність. Будь-яка дружба між країнами має бути вигідною", – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна хоче укласти безліч контрактів із США.

"Я не впевнений, що на ці теплі відносини якось вплинуло питання імпічменту Дональда Трампа. Але я неодноразово говорив, що це наш стратегічний партнер. Ми робимо все, щоб поеращити наші відносини", – наголосив президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захист президента США Дональда Трампа змінив стратегію у судовому процесі: тиск на Україну через затримку допомоги побічно визнали, однак заявили, що це нібито не є приводом для імпічменту.

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Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Майк Помпео Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Хотелка у вас не выросла бомжары нацисты)))
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