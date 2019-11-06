Імпічмент Трампа: посол США зізнався, як шантажували Україну

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор заявив, що військова допомога Україні була затримана через розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера.

Такі свідчення він дав в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Комітет палати представників конгресу США опублікував їх в середу, 6 листопада, передає "Інтерфакс".

"Свідчення посла Тейлора демонструють, що президент Трамп не видавав військову допомогу Україні і зумовив її видачу, а також вкрай важливу зустріч в Білому домі тим, що президент України повинен публічно оголосити про розслідування по Байдену і виборах 2016 року", - сказано в повідомленні.

За словами Тейлора, він "чітко розумів", що військова допомога Україні надавалася в обмін на проведення українською владою розслідувань щодо сім'ї ймовірного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту в американців.

Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у межах процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Показання за закритими дверима першими дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і екс-посол Штатів в Україні Марі Йованович.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram