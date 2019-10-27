Соратники Трампа намагалися влаштувати зустріч із Зеленським: у справі про імпічмент трапився новий поворот

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в травні 2019-го хотів відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб підштовхнути його до розслідування щодо Джо Байдена.

Про це заявило американське видання BuzzFeed.News. За даними журналістів, зустріч готували за посередництва бізнесменів Льва Парнаса і Ігоря Фрумана, яких незабаром затримали в США за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.

Як зазначається в матеріалі, Джуліані є почесним мером побудованого в 2014 році на кошти єврейської громади населеного пункту Анатовка в Київській області. Цей проект призначений для біженців зі сходу України.

Зеленський і Джуліані Колаж

За словами Джуліані в коментарі New York Times, його візит у країну планувався нібито для участі в заході в неназваною єврейською громадою, де колишній мер Нью-Йорка повинен був виступити з промовою.

Йшлося про Анатовку. Так, через кілька днів після заяви Моше Реувен Асман – головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад, один із організаторів проекту – повідомив, що Джуліані запросили виступити від спільноти "Анатовка" і благодійної організації Фрумана з Нью-Йорка.

Однак, візит Джуліані був скасований, оскільки Зеленський відмовився зустрітися з ним.

Замість України Джуліані та Парнас вирушили до Парижа, де вони зустрілися з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким, який, як пише видання, був одним із джерел кампанії Джуліані в Україні.

Там же був присутній Асман, де й подарував колишньому меру Нью-Йорка символічний ключ від Анатовки.

Джуліані з ключем facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

Серед спонсорів Анатовки – Фруман, український нардеп Вадим Рабинович і казахський олігарх Олександр Машкевич, чия компанія Eurasian National Resources Corporation є фігурантом справи про корупцію в Великобританії.

Фруман був публічним спонсором проекту протягом мінімум двох років. У кінці 2017-го його заснував нью-йоркську благодійну організацію "Американські друзі Анатовки", яка, віповідно до фінзвітів, зібрала трохи більше 1300 доларів.

Згідно з даними BuzzFeed News, щонайменше протягом двох років Парнас і Фруман робили пожертвування та запитували фінансову підтримку єврейських благодійних організацій у рамках міжнародних зусиль щодо налагодження зв'язків із впливовими політиками.

"Документи свідчать про те, що на додаток до внеску в проект "Анатовка" Фруман і Парнас зробили невідоме раніше пожертвування в розмірі 25 тис. доларів до фонду "Молодий Ізраїль", некомерційної організації в Нью-Йорку", – сказано в тексті.

Пожертвування в розмірі 325 тис. доларів у 2018 році від імені Global Energy Producers на адресу America First Action – кампанії в підтримку Трампа на виборах 2016 року – стало одним із декількох внесків, які згадуються в справі про імпічмент Трампа та серед засобів, які Парнас і Фруман приховували.

Фруман і Парнас Колаж

"Фінансова підтримка соратниками Джуліані благодійних організацій дозволила їм отримати доступ до певних фігур у США та Ізраїлі, а також до бізнесменів в Україні, що дозволило зміцнити їхню кампанію з Джуліані з метою спробувати викопати бруд і висунути теорії змови про кандидата в президенти Байдена", – зробили висновок журналісти.

Нагадаємо, у США 10 жовтня затримали бізнесменів Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, які допомагали адвокату Трампа у пов'язаних з Україною справах.

Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав Руді Джуліані в розслідуванні справи Джо Байдена. За даними ЗМІ, вони також працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Незабаром бізнесменів взяли під варту. Сума застави – мільйон доларів для кожного.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про ймовірні зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит до України через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

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