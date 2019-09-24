Імпічмент президента: Зеленський не підписав важливий закон

Президент Володимир Зеленський повернув до Ради закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту президента.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1098 на сайті Ради.

Відзначимо, запропонований Радою VIII скликання законопроект передбачав скликання комісії 150 голосами нардепів, і не встановлював особливих норм для підтримання постанови про імпічмент – тобто для нього вистачило б звичайної кількості голосів нардепів, а не 337.

Також там немає норми про письмове вибачення перед президентом в разі провалу голосування за постанову.

Володимир Зеленський прес-служба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня Верховна Рада ухвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.

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