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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Імпічмент президента: Зеленський дав нову гучну обіцянку

3.4т Читати матеріал російською

Нова Верховна Рада України прийме закон про імпічмент президента.

Про це 21 липня на брифінгу в штабі "Слуги народу" після завершення голосування на дострокових парламентських виборах заявив президент Володимир Зеленський.

"Буде закон, і він був, ми подавали закон про імпічмент. Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу", – зазначив глава держави.

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Зеленський підкреслив, що "це - рішення всієї партії, кожного з нас".

"Ми обіцяли, і ви в порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", – додав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського почне "посадки" корупціонерів після налагодження роботи новообраної Верховної Ради і призначення нового генерального прокурора.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
импичмент Верховна Рада України Партія "Слуга народу"
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