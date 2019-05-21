ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Імпічмент президента: у Зеленського розкрили плани

10.4тЧитати матеріал російською

Голова держави Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.

Про це на брифінгу в Києві заявив радник президента Андрій Богдан. Він зазначив, що зараз документ перебуває на стадії розроблення.

"Обов'язково подаватиме. Я, правда, не знаю, яким буде текст. Він сьогодні розробляється вченими, спеціалістами. Серед них було багато потуг, але ми близькі до завершення", – пояснив він.

Новини
Зеленський раптово анонсував зустріч із Порошенком: що трапилося

Богдан додав, що законопроект про імпічмент спочатку буде представлений на публічне обговорення, а потім – поданий на розгляд парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у Верховній Раді о 10:00 пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Зеленський назвав перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою, і звернувся із заявою до парламенту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
импичментзаконопроектВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
31
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки