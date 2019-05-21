Імпічмент президента: у Зеленського розкрили плани

Голова держави Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.

Про це на брифінгу в Києві заявив радник президента Андрій Богдан. Він зазначив, що зараз документ перебуває на стадії розроблення.

"Обов'язково подаватиме. Я, правда, не знаю, яким буде текст. Він сьогодні розробляється вченими, спеціалістами. Серед них було багато потуг, але ми близькі до завершення", – пояснив він.

Богдан додав, що законопроект про імпічмент спочатку буде представлений на публічне обговорення, а потім – поданий на розгляд парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня у Верховній Раді о 10:00 пройшло урочисте засідання, на якому відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. Він став шостим главою держави після проголошення незалежності України в 1991 році.

Володимир Зеленський

Також Зеленський назвав перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою, і звернувся із заявою до парламенту.

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