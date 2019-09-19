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19 вересня • оновлено в 18:46
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Імпічмент президента: Разумков поставив крапку у скандальному законі

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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті парламенту у четвер, 19 вересня.

"Повернуто з підписом голови Верховної Ради України. Закон переданий на підпис президенту України", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"112 Україна"

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Імпічмент президента: Разумков поставив крапку у скандальному законі

Імпічмент президента: Разумков поставив крапку у скандальному законі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Імпічмент президента
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Когда понадобится народ свой импичмент вынесет без всяких бюрократических волокит!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Петя проиграл очередной бой
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