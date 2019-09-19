Імпічмент президента: Разумков поставив крапку у скандальному законі

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті парламенту у четвер, 19 вересня.

"Повернуто з підписом голови Верховної Ради України. Закон переданий на підпис президенту України", – йдеться у повідомленні.

Дмитро Разумков "112 Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв , що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

29 серпня Верховна Рада України отримала законопроєкт щодо процедури імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.

10 вересня парламентська монобільшість у Верховній Раді України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

Він виявився заблокованим після того, як партія "Європейська солідарність" внесла до парламенту проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.

18 вересня монобільшість у Раді провалила голосування за ініціативу партії Порошенка.

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