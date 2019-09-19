Імпічмент президента: Разумков поставив крапку у скандальному законі

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав законопроєкт про імпічмент президента.
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті парламенту у четвер, 19 вересня.
"Повернуто з підписом голови Верховної Ради України. Закон переданий на підпис президенту України", – йдеться у повідомленні.
Дмитро Разумков
"112 Україна"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.
29 серпня Верховна Рада України отримала законопроєкт щодо процедури імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.
10 вересня парламентська монобільшість у Верховній Раді України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.
Він виявився заблокованим після того, як партія "Європейська солідарність" внесла до парламенту проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.
18 вересня монобільшість у Раді провалила голосування за ініціативу партії Порошенка.
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