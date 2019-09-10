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10 вересня • оновлено в 22:38
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Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

За відповідне рішення на засіданні парламенту у вівторок, 10 вересня, проголосували 245 народних депутатів, із яких 243 — нардепи від фракції "Слуга народу", позафракційні спікер Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук (щоб подивитися поіменне голосування, проскрольте сторінку до кінця).

Автор документа — президент Володимир Зеленський. Законопроєкт окремо прописує процедуру відсторонення від влади глави держави.

Засідання Ради

Засідання Ради

Скріншот відео

Спочатку нардепи ухвалили законопроєкт в першому читанні за основу, 337 проголосували за. Потім глава Ради Дмитро Разумков запропонував голосувати закон у цілому.

Його пропозицію підтримав профільний комітет, водночас опозиційні парламентарі заявили про грубе порушення регламенту Верховної Ради і вимагали не ставити документ на голосування, а розглянути правки і тільки потім голосувати.

Зазначимо, що зі "Слуги народу" не голосували тільки четверо нардепів — Людмила Буймістер, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Вадим Струневич.

Головне

  • Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

  • Вона розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

  • Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

  • Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

  • Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі вибачиться перед президентом.

Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення
Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення
Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення
Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення
Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення
Імпічмент президента: Рада ухвалила історичне рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Імпічмент президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Рада приняла закон об импичменте президента, потому что закон об импичменте клоуна за плоские шутки уже не актуален.
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
В законе столько крючкотворства, что применение т.н. "импичмента" практически невозможно; по этому не историческое, а истерическое решение.
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Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Це не закон про імпічмент, це знущання над законом про імпічмент. На практиці його реалізувати практично неможливо. Україна - не перша держава в світі, в якій приймається закон про імпічмент. Варто було лише скопіювати аналогічний закон однієї з розвинутих демократій. Думаю, що Венеціанська комісія його не схвалить. Закони, подібні прийнятому, приймаються депутатами лише по недоумству.
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