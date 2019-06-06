Імпічмент президента: Рада ухвалила знакове рішення

У четвер, 6 червня, Верховна Рада ухвалила законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.

За проект закону №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" проголосували 279 народних депутатів (щоб подивитися поіменне голосування, проскрольте до кінця сторінки).

Голова ВР Андрій Парубій заявив, що це один із фундаментальних законів, який посилить парламентський контроль і врегулює питання створення ТСК. Після результативного голосування спікер привітав депутатів із ухваленням "історичного закону".

Документ передбачає законодавче врегулювання повноважень ВР щодо "визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента з посади в порядку імпічменту".

Так, підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

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За цей законопроект проголосували 93 нардепи з фракції "Блок Петра Порошенка", проти – 0, утрималися – 1; "Народний фронт" – 67, проти – 0; "Опозиційний блок" – 26, проти – 0; "Самопоміч" – 26, проти – 0; "Відродження" – 9, проти – 0, Радикальна партія – 14, проти – 0; "Батьківщина" – 17, проти – 0, "Воля народу" – 1, проти – 0; позафракційні – 39, проти – 0, утрималися – 1.

Законопроект №1098 зареєстрували в парламенті в листопаді 2014 року. У першому читанні депутати ухвалили його 25 квітня 2019 року. Під час підготовки до другого читання профільний комітет отримав понад 1600 поправок до документа, більшість із яких депутати згодом відкликали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня на пленарному засіданні нардепи не підтримали проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є глава держави Володимир Зеленський.

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