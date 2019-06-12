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/Політика

Імпічмент президента: Парубій підписав знаковий документ

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії, який передбачає процедуру імпічменту президента України.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту України", – написав Парубій.

Андрій Парубій і Володимир Зеленський

Андрій Парубій і Володимир Зеленський

Нагадаємо, на засіданні парламенту 6 червня 279 народних депутатів підтримали цей законопроект.

Закон визначає, що спеціальна тимчасова слідча комісія ВР – це колегіальний тимчасовий орган Ради, який утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину.

Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня на пленарному засіданні нардепи не підтримали проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є глава держави Володимир Зеленський.

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Місце
Україна
Тег
импичмент
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Скоро клоуна попруть.
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Васильєв Артем, сто пудово скоро!Надо ждать, тут же главное пока ждёшь от старости не умереть)))
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Smoken Will
Smoken Will
Гумозной жидомрази это не поможет.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Парубий крестиком расписывается?
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Smoken Will
Smoken Will
Tapasenko 0leg, не, у него помада и где надо ставить роспись - целует
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