Імпічмент президента: Парубій підписав знаковий документ

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії, який передбачає процедуру імпічменту президента України.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні підписав Закон України №1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" і передав його на підпис президенту України", – написав Парубій.

Андрій Парубій і Володимир Зеленський

Нагадаємо, на засіданні парламенту 6 червня 279 народних депутатів підтримали цей законопроект.

Закон визначає, що спеціальна тимчасова слідча комісія ВР – це колегіальний тимчасовий орган Ради, який утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин вчинення президентом України державної зради або іншого злочину.

Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Сьогодні підписав Закон України #1098 "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня на пленарному засіданні нардепи не підтримали проекти законів про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент), ініціатором одного з яких є глава держави Володимир Зеленський.

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