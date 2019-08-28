"Імперські апетити": дипломат пояснив плани Заходу на "дружбу" з Росією

Без реалістичної стратегії України щодо врегулювання конфлікту з Росією, Захід буде відновлювати "нормальні" стосунки з Кремлем.

Таку думку "Апострофу" висловив український дипломат Василь Філіпчук. Він зазначив, що санкції все ж зробили свою справу, "зменшивши імперські апетити і змусивши відмовитися від "Новоросії", однак "небезпеку їх ослаблення можна було передбачити з кінця 2016 року й тільки російське втручання у вибори в США, а також справа Скрипалів відтермінували такі процеси на кілька років".

"Зводити свою зовнішню політику тільки до агресивної риторики та очікуваннь, що санкції країн Заходу змусять РФ залишити Донбас і повернути Крим, було помилкою від самого початку. І те, що бажання повернутися з Росією до "бізнесу як завжди" демонструється тільки зараз, можна назвати великою удачею", – вважає він.

Дипломат наголосив, що західні партнери України можуть продовжувати або посилювати санкційний тиск на Росію лише тоді, коли зачіпаються їхні власні інтереси.

Якщо ж станеться протилежне, то найгірше, що, на його думку, може зробити Україна, – це "образитися" і почати використовувати агресивну риторику щодо Заходу".

"У цих умовах імовірність діалогу між РФ і Заходом буде тільки посилюватися, а можливість залучення України до такого діалогу – відповідно послаблюватися", – зазначив Філіпчук.

Ілюстрація Newsland

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Пізніше глава Європейської ради Дональд Туск вирішив запросити Україну на наступний саміт Групи семи (G7).

Росія жорстко відреагувала на запрошення в G7 для України, а пізніше і представника Путіна відреагували на повернення Росії в G8.

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