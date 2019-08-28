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"Імперські апетити": дипломат пояснив плани Заходу на "дружбу" з Росією

1.4т Читати матеріал російською

Без реалістичної стратегії України щодо врегулювання конфлікту з Росією, Захід буде відновлювати "нормальні" стосунки з Кремлем.

Таку думку "Апострофу" висловив український дипломат Василь Філіпчук. Він зазначив, що санкції все ж зробили свою справу, "зменшивши імперські апетити і змусивши відмовитися від "Новоросії", однак "небезпеку їх ослаблення можна було передбачити з кінця 2016 року й тільки російське втручання у вибори в США, а також справа Скрипалів відтермінували такі процеси на кілька років".

"Зводити свою зовнішню політику тільки до агресивної риторики та очікуваннь, що санкції країн Заходу змусять РФ залишити Донбас і повернути Крим, було помилкою від самого початку. І те, що бажання повернутися з Росією до "бізнесу як завжди" демонструється тільки зараз, можна назвати великою удачею", – вважає він.

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Дипломат наголосив, що західні партнери України можуть продовжувати або посилювати санкційний тиск на Росію лише тоді, коли зачіпаються їхні власні інтереси.

Якщо ж станеться протилежне, то найгірше, що, на його думку, може зробити Україна, – це "образитися" і почати використовувати агресивну риторику щодо Заходу".

"У цих умовах імовірність діалогу між РФ і Заходом буде тільки посилюватися, а можливість залучення України до такого діалогу – відповідно послаблюватися", – зазначив Філіпчук.

Ілюстрація

Ілюстрація

Newsland

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфлікт Холодна війна між Заходом і Росією Санкції проти Росії
Особа
Василь Філіпчук
Місце
Україна
Тег
політика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Озвучил то, что 5 лет назад было понятно))))) Или неужели рагули всерьёз думали что запад предпочтет украину России?
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